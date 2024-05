Federico Hernández Curtis, es un apasionado del café. Representa la tercera generación de la empresa tapatía Café La Flor de Córdoba, la cual ha estado en la vida de los tapatíos desde 1938.

En entrevista, Federico nos habla sobre los planes de crecimiento de la empresa que inició su abuelo hace 86 años entre los que se contempla las nuevas oficinas corporativas, una cafetería, una fábrica de galletas y panadería, y hasta un pequeño museo.

También, habla sobre la expansión de la marca que actualmente está presente en varias ciudades de Jalisco y prevé crecer a urbes de El Bajío. Además, el próximo año contemplan abrir la primera sucursal en Estados Unidos.

Hernández Curtis habla del modelo de negocio de esta exitosa cadena de cafeterías. Inicialmente había seis sucursales y actualmente operan 120 y siguen creciendo. También, comparte la importancia del personal en la empresa que ha sido clave para la expansión de esta marca icónica para los tapatíos.

Federico Hernández Curtis es el director general de esta empresa que fundó su abuelo José Manuel Hernández y continúo su padre Francisco Manuel Hernández Reyes.

-¿A qué edad te integraste a la empresa?

-Yo inicié desde pequeño, le ayudaba a mi papá en las vacaciones, me iba con él a las oficinas de Santa Mónica e Independencia, que fue la primera cafetería que puso mi abuelo en 1938. Arriba estaba su oficina y yo me metía ahí y me gustaba, esos fueron mis primeros contactos con la marca. Después, seguí estudiando y venía en las vacaciones.

-¿Qué carrera estudiaste?

-Yo estudié la carrera de mercadotecnia en el ITESO y quería trabajar en la empresa o en algún lado, entonces cuando terminé la carrera comencé a trabajar en la empresa y me enamoré del marketing, de La Flor de Córdoba, del café y del servicio al cliente.

-¿Cómo te preparaste para estar al frente de la empresa?

-Una vez que ya estaba trabajando, empecé a tomar cursos de tostado, de barista, diplomados y cursos en administración para poder estar al frente. Antes era un “todólogo”, pero tenía la ayuda de mi papá, pero no había departamento de marketing, de franquicias, de ventas y poco a poco se fue formando el equipo que tenemos hoy en día que es más profesional, con experiencia y estudios en cada área.

-¿Cuál consideras que ha sido la clave del éxito de la empresa?

-Yo creo que la clave del éxito es siempre ofrecer lo que el cliente está buscando, eso es muy difícil muchas veces porque conforme vas creciendo vas delegando y capacitando a la gente para poder hacerlo y crecer es complicado, tienes cambios en todos los sentidos, pero la clave es ser fiel a lo que nuestros fundadores y la segunda generación y ahora la tercera hemos tratado de conservar que es seguir dando un producto de excelente calidad para lo cual compramos los mejores granos del café.

-¿De dónde surten su café?

-De las principales regiones productoras en México como son: Veracruz, Chiapas y Oaxaca, aquí hacemos el tueste, la mezcla, la molienda y la comercialización.

-¿Cómo fue expandiéndose la marca?

-Poco a poco hemos ido creciendo y adaptándonos a las necesidades de la gente, antes no vendíamos bebidas preparadas, era solamente expendio; luego, comenzamos a vender bebidas preparadas, luego las bebidas frías como los frappés. A mí me tocó con mi equipo introducir los alimentos; son categorías que fuimos metiendo, porque el cliente las va necesitando.

Nos hemos puesto en muchas partes donde el cliente nos va demandando, donde vemos que existe la necesidad de un buen café ahí ponemos una cafetería y así hemos ido creciendo.

-Actualmente, ¿cuántos colaboradores tienen?

-Contando las franquicias somos entre 550 y 600 colaboradores, yo creo que sin el equipo es imposible hacer las cosas, tienes que ir sumando gente más capaz que tú y experta en las áreas que tú no dominas. Ellos son la cara de la empresa, los colaboradores de las oficinas, de producción, los baristas que están en cada cafetería son los embajadores de la marca y la verdad es que sin ellos no podríamos crecer.

-De las 120 sucursales que operan, ¿cuántas son franquicias y cuántas operan directamente?

-Operamos 40 de manera directa y las restantes son franquicias. Ha sido un modelo muy interesante, pero muy retador de crecimiento. Mi papá hizo la primer franquicia hace como 18 años en el Centro de la ciudad y ahorita estamos manejando franquicias con retornos de 24 a 36 meses y las inversiones van desde los 2.5 millones de pesos en adelante, todo depende de la ubicación y las condiciones del local.

-¿Cómo va la nueva planta que están construyendo?

-Estamos terminando una fábrica en el Parque Corporativo Belenes Norte, en Zapopan, donde vamos a tener un tostador de última generación digital con capacidad de media tonelada por hora; será el único en México y Latinoamérica. Además, vamos a tener una cafetería en la fábrica donde la gente podrá ver el tostador y vamos a dar tours para que conozcan la calidad que manejamos y cómo es el proceso. El Corporativo Belenes Norte es un parque bien ubicado sobre la lateral de Periférico y muy cerca del CUCEA.

-¿Cuál es la estrategia de expansión de la marca?

-Irla profesionalizando más, institucionalizando más para que el negocio pueda seguir a la cuarta y quinta generación, ese es el gran reto crecerla y cuidar mucho las fuentes de trabajo.

-¿Cuál es el plan de expansión que tienen para los próximos años?

-La visión de negocios a mediano y largo plazo es seguir creciendo en México. Creemos que todavía tenemos mucho mercado, hay muchos seguidores de la marca; actualmente estamos en Los Altos de Jalisco, en Culiacán, León Guanajuato y otras ciudades, pero queremos seguir creciendo por El Bajío… Es un año difícil y electoral, tenemos que ser más cautelosos.

-¿Han contemplado incursionar en Estados Unidos?

-En un futuro próximo también contemplamos abrir la primera sucursal en Estados Unidos a mí me gustaría ir a Texas, California e Illinois, nuestro café puede estar en cualquier ciudad.

-¿Cuál es el café que más te gusta?

-A mí me gusta mucho el café, tomarme el café en la mañana, en tarde, en una cita de negocios. Me gusta mucho el americano tostado medio, la tendencia mundial es a tostados más claros, hay unos tuestes muy altos, pero a mí la verdad no me gustan. El espresso me encanta, me gusta mucho la prensa francesa y yo lo preparó así o en una cafetera normal.

