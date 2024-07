Martín Neufeld Solórzano, un empresario mexicano de origen alemán nacido en Guadalajara, apenas tenía 19 años cuando abrió su primera pastelería.

Pese a no terminar la carrera de Contaduría Pública, eso no le impidió crecer y consolidar una empresa como Pastelería Fina Neufeld, una de las más grandes en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Todo comenzó en la cocina de su casa, en la Calle Libertad de la Colonia Americana, donde decidió elaborar los pasteles para ayudarse con los gastos de la preparatoria.

En su familia había una tradición de recetas caseras de pasteles de su madre y su abuela que decidió elaborarlas y llevarlas al horno.

Los primeros pasteles se vendieron entre sus familiares y amigos, pero con el paso del tiempo los pedidos fueron creciendo y las necesidades de espacio fueron aumentando.

Tras dos años de preparar pasteles en casa y siguiendo con la tradición y el gusto familiar por la repostería, Pastelería Neufeld inició sus actividades como establecimiento en 1984.

Con la ayuda de su familia abrió la primera pastelería, que se ubicó en la Calle José Guadalupe Montenegro, donde actualmente se ubica el Hotel Isabel.

El rico sabor de sus pasteles y el servicio al cliente distinguieron a esta pastelería que siguió creciendo y al año siguiente se mudaron a la Avenida La Paz donde se ubicaría la sucursal matriz.

Después de 40 años, con 49 sucursales y 420 empleados, Pastelería Fina Neufeld se mantiene vigente frente a un mercado exigente, manteniendo el compromiso de cautivar el gusto de sus clientes y buscando siempre la excelencia en cada uno de sus productos.

Además de ofrecer una gran variedad de pasteles, también cuentan con una línea de postres, gelatinas, pays, galletas, helados y cafetería.

A consolidar el crecimiento

Martín Neufeld, director general de Pastelerías Neufeld, explicó que debido al crecimiento de las sucursales, el reto actualmente es consolidarlas.

“Hemos tenido necesidades en la planta y estamos enfocados en lograr más eficiencia y ser más productivos” en la elaboración de los pasteles y otros postres, comentó.

Actualmente la planta principal se ubica en Avenida Inglaterra y Avenida Aviación, donde un ejército de colaboradores se encarga de surtir de pasteles a todas las sucursales.

Añadió que desde sus inicios, Pastelería Fina Neufeld ha buscado la mejora continua en todos y cada uno de sus procedimientos para lograr estar presentes en el gusto de los tapatíos durante cuatro décadas.

Martín Neufeld reconoce que los principales retos para mantener el negocio durante casi 40 años han sido mantener la calidad de sus pasteles y la falta de personal, ya que actualmente tienen vacantes, especialmente en las áreas de producción y ventas.

En esta empresa los trabajadores reciben capacitación y actualización constante, como parte de una filosofía de trabajo socialmente responsable y con certificaciones de estándares de calidad mundial.

Los planes en el corto y mediano plazo para Pastelería Fina Neufeld son seguir creciendo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde todavía ven potencial de crecimiento a pesar de la competencia.

“El que exista competencia genera el mayor esfuerzo, el lograr un mejor producto y en ese aspecto creo que nosotros lo hemos hecho bien, hemos entendido al cliente, durante estos 40 años nos ha dado una idea de qué busca el mercado y les ha gustado nuestro sabor y calidad”, sostuvo.

Finalmente, Martín Neufeld recomienda a los emprendedores y empresarios que sean estrictos con sus ingresos y egresos.

“Sean muy cuidadosos de no gastar más de los ingresos que entran, tienes que ser muy estricto sobre todo cuando vas empezando, hay que ser muy cuidadoso con cuánto gastamos y cómo lo gastamos y no montarnos en un tren de vida que pudiera ser caro y excesivo cuando aún no se tiene consolidada la empresa”, concluyó.

