Hace casi cinco años tres emprendedores tuvieron la idea de elaborar botanas más saludables, a precios asequibles y que tuvieran un sabor delicioso.

Mariana Barba, Andrés Barba y Emilio Berdegué son tres emprendedores que fundaron en julio del 2019 Come Verde, una compañía fabricantes de alimentos orgánicos y saludables.

“Yo iba mucho al gimnasio y nos pasaba que siempre que nos daba hambre en la calle no había nada o te comías un atún porque no había nada saludable”, explicó Andrés Barba, director general y socio fundador de Come Verde.

Los primeros productos que lanzaron al mercado fueron el mango deshidratado, arándano deshidratado y jícama.

Con el paso de los meses la empresa poco a poco se abrió camino en el mercado, pero llegó la pandemia del COVID-19 lo que significó que sus planes se detuvieran.

“Fue un gran reto porque apenas estábamos empezando y cerró todo, muchos clientes cerraron y no nos pagaron, fue muy difícil”, recordó Andrés Barba.

Para salir adelante comenzaron a buscar alternativas en las redes sociales y lanzaron su tienda en línea.

“Toda la gente estaba encerrada en su casa y lo mandamos directamente al domicilio, empezamos a crecer en línea porque había mucha gente que convivía con nuestros valores”, añadió.

Una vez terminada la pandemia los productos poco a poco se fueron colocando en las tiendas de autoservicio y especializadas.

“Nos empezaron a buscar por la necesidad de buscar productos más saludables y al alcance de la gente”, aseguró Barba.

Actualmente se vende en tiendas como Walmart, Chedraui, HEB, Farmacias del Ahorro, Nutrisa, La Comer, City Market, entre otros.

Pero entrar a estas tiendas representó un gran reto porque no se tenía la capacidad de producción suficiente, ni la estructura, ni el capital para poder dar atención, además de un precio competitivo.

Cuando empezó la empresa estaban un 50% arriba del precio comparado con otros productos y actualmente están en un 20%, pero la idea es llegar a la par.

“Conforme vamos incrementando nuestro volumen vamos bajando nuestros costos. Ahora vendemos a menor precio de lo que se vendía hace años, inclusive tomando en cuenta la inflación”, aseguró Barba.

El siguiente paso es entrar a las tiendas de conveniencia como Oxxo, Seven Eleven, Kiosko que son de formatos más pequeños y más diversificados.

Actualmente ya cuentan con más de 50 productos en el mercado entre los que se encuentran: papas, plátano, churritos, obleas, camote, chamoy, chicharrón y hasta un mezcladito algo así como el “paquetazo” saludable, entre otros.

La empresa produce alrededor de 500 mil unidades mensuales y cuentan con mil distribuidores en diferentes ciudades del país y cuentan con 70 empleados.

Actualmente el 90% de las ventas que realizan son de manera directa y el 10% en línea: “El mercado ha respondido bien y cuando mercado responde bien significa que estás haciendo las cosas bien aunque haya muchas trabas porque vamos contra los más grandes”, reconoció este emprendedor.

Andrés Barba asegura que la constancia es la clave del éxito de esta empresa: “La constancia, el que desde que empezó la empresa no hemos fallado ningún día a trabajar los tres socios; desde la mañana hasta la noche estamos ahí y hemos podido con esa constancia pasar todos los obstáculos que se presentan en cualquier negocio que emprenden”, aseguró.

Entre los planes a futuro de la empresa está llegar al mercado de Estados Unidos donde ven mucho potencial: “Queremos enseñarle al mercado estadounidense o a los mexicanos que viven en Estados Unidos la alternativa de estos productos naturales, saludables y nativos de México”, finalizó el director general.

