En la actualidad, las oportunidades laborales en el extranjero llegan a tener mayor difusión, por lo que el ánimo de los mexicanos por trabajar más allá de las fronteras nacionales ha alcanzado nuevos niveles.

OCCMundial, una de las principales bolsas de trabajo en línea, realizó una encuesta para conocer el nivel de interés actual que tienen los trabajadores mexicanos por las oportunidades laborales fuera del país y, además, saber qué los lleva a plantearse un cambio como este.

El 59% de los encuestados expuso que sí ha considerado emigrar a otro país para mejorar sus condiciones laborales. Es decir, recibir un mejor salario, acceder a mejores puestos y contar con flexibilidad laboral.

El 30% de los participantes en la encuesta quisiera irse a trabajar al extranjero para vivir la experiencia de estar en otro país donde las costumbres y estilo de vida son completamente diferentes.

En contraste, el 8% de los trabajadores tiene la seguridad de que irse del país no es una opción para ellos, pues su situación laboral en México es buena y consideran que mudarse implicaría arriesgarse a perder lo que ya han logrado aquí.

Dentro de este grupo, se encuentran otros trabajadores que no se han fijado un plan como este debido a que no les interesa o bien, no habían considerado esta posibilidad entre sus metas laborales.

El otro 3% sí ha pensado en trabajar en otra parte del mundo por los siguientes objetivos: añadirle valor a su experiencia laboral; establecerse en un país con mayor seguridad, y consolidar un futuro personal y familiar.

Principales retos de los trabajadores para laborar en otro país

Aunque la mayoría de los trabajadores ha declarado que en algún momento ha buscado o ha encontrado una oportunidad laboral que no sea en México, existen diversos factores que les impiden llevar a cabo este plan personal.

El 40% de los encuestados declaró que su situación familiar no le permite irse del país, ya que tiene hijos en una edad que obstaculiza la mudanza, tiene miedo de afectar sus relaciones o incluso tiene bajo su responsabilidad el cuidado de algunos familiares.

Por otro lado, el 31% ha dicho que no cuenta con los papeles necesarios para entrar a otros países y poder trabajar de manera legal.

Y aunque el 21% de los participantes en la encuesta cuenta con lo necesario para poder desempeñarse laboralmente en otro país, no tiene acceso a la información sobre las vacantes de trabajo que se encuentran en el extranjero.

Finalmente, el 7% considera el escaso dominio de otro idioma, la falta de preparación profesional, su economía e incluso el miedo a un cambio de esta magnitud, como otros retos que les dificultan fijarse un plan para trabajar en el extranjero.

AH