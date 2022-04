Elon Musk: Twitter inicia plan "pildora venenosa" tras la oferta del empresario; de esto se trata

Tras la oferta de comprar Twitter de Elon Musk por 43 millones de dólares, la red social puso en marcha un plan de derechos de los accionistas de duración limitada, que lleva el nombre de “píldora venenosa”. Aquí te contamos de qué se trata.

“El plan de derechos reducirá la probabilidad de que cualquier entidad, persona o grupo obtenga el control de Twitter”

Según la nueva estructura, si cualquier persona o grupo adquiere la titularidad real de al menos el 15% de las acciones ordinarias en circulación de Twitter sin la aprobación de la junta, otros accionistas podrán comprar acciones adicionales con descuento. A esto, la junta votó por unanimidad para adoptar el plan, el cual, tendrá como fecha de expiración el próximo 14 de abril del 2023.

“El plan de derechos reducirá la probabilidad de que cualquier entidad, persona o grupo obtenga el control de Twitter a través de la acumulación de mercado abierto sin pagar a todos los accionistas para emitir juicios informados y tomar las medidas que sean más convenientes”, dijo Twitter en un comunicado de prensa.

¿Qué significa el plan "píldora venenosa"?

Este movimiento sería una forma muy usada para defenderse de una posible adquisición hostil de la empresa.

Ante esto, Twitter señaló que el plan de derechos no impediría que la junta aceptará una oferta de adquisición si la junta lo considera lo mejor para la empresa y sus accionistas.

Elon Musk posee una participación de más del 9% en Twitter, por o que el CEO de la red social anunció sus planes para que el millonario se uniera a la junta, la cual rechazó.

Si Musk se hubiera unido a la junta, no se le permitiría acumular más del 14.9% de los beneficiarios reales de las acciones ordinarias en circulación de la empresa.

También el viernes, Bloomberg informó, citando fuentes anónimas, que Twitter contrató a JPMorgan para ayudar a responder a la oferta de Musk. Twitter ya había estado trabajando con Goldman Sachs y Musk ha estado trabajando con Morgan Stanley.

Varios medios, incluido The New York Post, informaron que Twitter también estaba captando el interés de Thoma Bravo, aunque aún no se sabe si se materializará una oferta, según fuentes que hablaron con Reuters.

JPMorgan tiene antecedentes con Musk, demandando a Tesla por un asunto relacionado con su tuit de 2018 en el que afirmaba que tenía «fondos asegurados» para privatizar la empresa. Tesla luego contrademandó al banco.

JPMorgan, Twitter y Thoma Bravo se negaron a comentar.

¿Por qué Elon Musk quiere comprar Twitter?

Elon Musk reconoció que “no está seguro” de si realmente podrá comprar Twitter. ESPECIAL / AFP

En una entrevista transmitida en vivo en la conferencia TED2022 en Vancouver el jueves, Musk expuso su visión para hacer que los algoritmos de Twitter sean más accesibles al público y limitar la moderación de contenido.

También reconoció que “no está seguro” de si realmente podrá comprar Twitter, aunque dijo que tiene “activos suficientes” para financiar el trato si es aceptado.

A pesar de su fortuna, Elon Musk tiene gran parte de sus activos vinculados al capital de sus empresas, incluida Tesla, lo que significa que probablemente tendría que liquidar o pedir prestado contra sus activos para obtener una gran suma.

Pero Musk dijo que “hay” un Plan B si se rechaza su oferta inicial para comprar la compañía y convertirla en privada, que calificó como su “mejor y definitiva”. El empresario se negó a proporcionar más detalles en la entrevista de TED.

El viernes, el ex director ejecutivo de Twitter y actual miembro de la junta, Jack Dorsey, tuiteó que “el verdadero problema” es que “como empresa pública, Twitter siempre ha estado ‘a la venta’”.

AC