El petróleo sube después de la reunión mensual de la OPEP+

Los precios del petróleo cerraron en alza el jueves, un día después de un repunte ya significativo, con los inversores bastante optimistas sobre las orientaciones de los principales países exportadores, cuyos ministros se reunieron por videoconferencia.

El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en noviembre terminó a 43.30 dólares en Londres, una subida de 2.56% respecto del miércoles.

En Nueva York, el barril estadounidense del WTI para octubre ganó un 2.02% a 40.97 dólares.

El miércoles, los dos precios de referencia ganaron más del 4%, impulsados por una caída inesperada en las reservas de crudo en Estados Unidos y por interrupciones en el suministro en el Golfo de México causadas por el huracán "Sally".

Los precios del petróleo "fluctuaron durante la videoconferencia OPEP+", dijo Edward Moya, analista de Oanda, en referencia a la reunión ministerial mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, que se llevó a cabo de forma remota y a puerta cerrada.

Las declaraciones públicas e introductorias, en particular la del ministro de Energía saudí, "inicialmente no lograron disipar los temores" por las actuaciones de los países que no respetan sus cuotas de producción, agregó Moya.

"El pleno cumplimiento no es un acto de caridad, es una parte integral de nuestro esfuerzo colectivo", afirmó el ministro de Energía saudí, Abdel Aziz ben Salman, líder de la organización.

Los precios optaron entonces por la subida, pues los inversores creían que la OPEP+ podría abrir la puerta a un endurecimiento de su acción "si golpea una segunda ola y la situación empeora" en el mercado del oro negro, agregó el analista de Oanda.

JM