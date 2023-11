La inversión de empresas americanas en Jalisco mantiene su ritmo de los últimos años, y este año esperan que sean captados por lo menos mil millones de dólares (MDD), según estimó la American Chamber of Commerce of Mexico Capítulo Guadalajara (AmCham).

Fernando García de Llano, presidente de AmCham, afirmó que las empresas americanas siguen realizando inversiones nuevas y reinversiones.

El año pasado, Jalisco captó mil 378.8 MDD de inversión de empresas americanas, de los dos mil 894.9 MDD que se captaron del total de inversión en el Estado.

“En los últimos 10 años, desde 2002 al 2022, las empresas de Estados Unidos han invertido casi 10 mil millones de dólares en Jalisco. De ahí la importancia que tiene fomentar el comercio y la atracción de inversiones a través de esta Cámara”, añadió Ernesto Sánchez Proal, miembro de la Cámara y exsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco.

De acuerdo con los entrevistados, las empresas americanas descartan frenar sus inversiones por el periodo electoral del próximo año.

“Ha seguido creciendo la inversión extranjera de empresas americanas. No vemos, o no han comentado los socios, que vean algún riesgo por el proceso electoral. La lectura que se hace en Estados Unidos no es que exista un riesgo grande. Eso lo vemos reflejado con el tipo de cambio y la llegada de divisas al país”, dijo Sánchez Proal.

Añadió que el nearshoring se ha convertido en una oportunidad de crecimiento para México y atracción de inversiones.

“Ya no tan rápido como en años anteriores, hemos tenido algunas inversiones que se han desacelerado, pero siguen llegando empresas americanas. Entonces, lo que vemos es que va a continuar esto. Este año lo vemos mejor que el año pasado y el próximo año no vemos afectación”, subrayó.

Fernando García de Llano, presidente de AmCham, también explicó que tanto el Gobierno de Estados Unidos como las empresas americanas son muy institucionales y no hacen inversiones a corto plazo.

“Son inversiones a largo plazo, y lo que el país demuestra es estabilidad más allá de lo que suceda dentro del proceso electoral. El país es estable, y eso es importante para invertir, no solamente de empresas americanas, pero también hay una importante inversión y flujo de empresas asiáticas que vienen a aprovechar el nearshoring”, concluyó.

Finalmente, los entrevistados dijeron que para que Jalisco siga atrayendo más inversión privada es necesario resolver algunos problemas como mejorar la infraestructura carretera, la generación de energías limpias y el reforzamiento de la seguridad.

CT