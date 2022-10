Karla se gastó primero sus ahorros en pandemia, pues la empresa en la que trabaja le redujo el salario a ella y a sus compañeros y, para poder sortear los cierres por la crisis económica que desencadenó la contingencia, comenzó a tomar de su cuenta de ahorros para completar la renta, por lo que la despensa la completaba gracias a su tarjeta de crédito.

"Se me fue haciendo una bola de nieve. Ahorita ya estoy esperando recibir el aguinaldo para pagar la deuda de mis tarjetas de crédito”

“Llegó un momento en que me acabé mis ahorros y la pandemia seguía, entonces lo que antes jamás hubiera imaginado pagar con mi tarjeta de crédito comencé a pagarlo: comida, productos de higiene personal, medicinas, y hasta las vueltas a la tienda. Se me fue haciendo una bola de nieve. Ahorita ya estoy esperando recibir el aguinaldo para pagar la deuda de mis tarjetas de crédito”, remarca la joven tapatía.

Carlos Cervantes, otro habitante de la ciudad, cuenta que este año cambió de trabajo y recibió un incremento en su salario de alrededor del 5 por ciento. Sin embargo, eso no le ajustó para librarse de las deudas.

“Podría decirse que como los bienes y servicios subieron de a poco no pude sostener el mismo gasto. Aunque comprara o adquiriera los mismos o la misma cantidad de bienes y servicios ya no alcanzaba a pagarlos. Creo que puede ser la inflación, seguramente, pero al mismo tiempo, mi sueldo no se incrementó al mismo nivel que la inflación”.

Resalta que este mes no alcanzó a pagar el total de su tarjeta de crédito y solamente pagó el mínimo, por lo que tendrá que solventar los intereses. Actualmente busca un trabajo que le genere más ingresos.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ante los altos niveles de inflación registrados en el país, cada vez más usuarios utilizan las tarjetas de crédito para comprar insumos básicos.

Tan sólo en septiembre pasado, los usuarios pagaron 125 mil 816 millones de pesos con sus tarjetas, lo que representó un incremento de 22.9 por ciento comparado con los 102 mil 414 millones reportados en el mismo mes de 2021.

La Comisión agregó que los sitios donde más utilizan este método de pago son restaurantes, gasolineras, misceláneas, tiendas departamentales, e incluso para hacer pagos gubernamentales.

JM