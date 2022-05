La aplicación del subsidio a las gasolinas y el diésel, vía no cobrar una parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) generó una baja de 78.4% en la recaudación del concepto "gasolinas federal" y, por lo tanto, afectación a las participaciones que se entregan a Estados y municipios.

Un estudio realizado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) estimó que para Jalisco la afectación asciende a 833.5 millones de pesos (MDP). La mayor merma para el Estado es en el Fondo General de Participaciones, que tendría una baja de 617.4 millones.

"Es sólo para el primer trimestre, no tenemos claro cuánto va a durar esta política económica del Gobierno Federal y la afectación registra el primer golpe; si es una medida prolongada tendrá un efecto negativo mayor", precisó Augusto Valencia López, director del Instituto.

A nivel estatal también habría una merma de 26.5 MDP en el Fondo de Fomento Municipal; el Fondo de Fiscalización y Recaudación disminuye 30.9 millones y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 28.2 MDP. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) baja 76.2 millones, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 17.7 MDP y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) 36.3 millones.

Mireya Pasillas Torres, directora de información Estadística del IIEG, explicó que hicieron el cálculo aplicando a la reducción de 45 mil 942 millones de pesos de la recaudación federal participable, la distribución porcentual de cada fondo por entidad federativa de 2021. Consideró que las afectaciones no son recuperables, aunque podrían compensarse si aumenta la recaudación en los próximos meses.

"Es irreversible en el sentido que es un dinero que ya no se recaudó y no entró a las arcas públicas, por lo tanto no se va a distribuir, se puede amortiguar si hay aumento en otros impuestos que más o menos compensen esta caída", expuso.

El Estado de México y la Ciudad de México son las entidades con la mayor afectación, con mil 785 y mil 207 MDP respectivamente. La menor reducción de recursos la tienen Baja California Sur, Colima y Campeche.

Emiten Boletín Económico Mensual de abril

En la presentación del Boletín Económico Mensual de abril de 2022, el Instituto de Información Estadística y Geográfica recopiló datos como el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) según el cual, durante el cuarto trimestre de 2021, en Jalisco aumentó 1.42% respecto al mismo periodo del año anterior. Las actividades del sector primario y terciario crecieron, mientras que las del sector secundario o industrial bajaron -0.68 por ciento.

También destacan el comportamiento de la inflación, que en marzo para Guadalajara se ubicó en 7.64% y en Tepatitlán 8.18%. Guadalajara se posicionó en el lugar 37 de 55 ciudades con mayor inflación, mientras que Tepatitlán se ubicó en la posición decimoséptima.

GC