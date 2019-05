Detienen empresas inversiones por tensión comercial

Como parte de los efectos de las tensiones comerciales y otros focos de incertidumbre presentes a nivel global, empresas tienen detenidas inversiones estratégicas a largo plazo, explicó en entrevista con El Financiero Paul Donovan, economista en jefe de UBS.

“Si bien no las han cancelado, las empresas tienen detenidas decisiones de inversión para los próximos 20 años, y se preguntan ¿Por qué tomar decisiones de inversión a largo plazo el día de hoy con la presencia de todas estas fuentes de incertidumbre? Es mejor retrasarse por unos meses”, agregó Donovan.

“Estamos viendo una relajación de las decisiones de inversión, como consecuencia de las tensiones y algunas regiones están más expuestas a estos riesgos, como por ejemplo, Alemania”.

De acuerdo con el especialista, a pesar de que espera que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo durante el año, las inversiones se retrasarían durante seis meses más y la incertidumbre permanecería por otros cuatro meses; a pesar de ello, ve muy lejana la posibilidad de una recesión.

“El problema ahora es que si bien los acuerdos individuales (como el caso del acero de México con EU) son útiles, la incertidumbre general creada por los impuestos al comercio está creando un daño económico.

“A pesar de ello, lo único que podría aumentar las probabilidades de una recesión en el mundo son mayores medidas arancelarias sobre China, Europa y que el TLCAN no prosperara, entonces podría ocasionarse una recesión, algo que no creo que suceda, no creo que Trump quiera una recesión en un año electoral”, agregó Donovan.

Para el economista, en los últimos 9 años el crecimiento ha sido muy estable y no se había observado un contexto así donde el crecimiento se viera amenazado por “nuevos o diferentes” riesgos.

“Hoy lo primero que hago por la mañana, es revisar la cuenta de Twitter del presidente Trump, un nuevo foco de incertidumbre que hemos agregado a nuestra gestión que es muy complicado de proteger; se esté de acuerdo o no con su estrategia, no opera bajo los canales tradicionales”, explicó.

Por ello, el banco de inversión suizo ha decidido enfrentar este escenario enfocado en los fundamentales macroeconómicos globales y la contratación de coberturas de sus posiciones más vulnerables a las tensiones comerciales para hacer frente a la volatilidad, pero tampoco ven un colapso de los mercados de capitales, donde prefieren mantenerse neutrales, precavidos en países con riesgos geopolíticos y países emergentes, con ponderaciones en commodities estratégicos y en el mercado de bonos.

El especialista fue claro al señalar que, en sentido estricto, para que una guerra comercial sea llamada de ese modo tiene que cumplir ciertas características, como es el afectar las exportaciones como porcentaje del PIB de la economía global y más bien éstas se encuentran en un nivel estable, por lo que no se cumple con las características de una guerra comercial.

Sugeriría que esta guerra es regional y aún no global, pero con riesgos significativos para la economía global.

Sobre la repercusión porcentual de estas tensiones en el crecimiento económico global, Donovan reconoció que es complejo estimarlo cuando otros focos de tensiones estuvieron presentes el año pasado con fuerza y todos ellos aumentaron la incertidumbre global.

América Latina-México

Sobre la región, Donovan explicó que los inversionistas están algo cautos en algunos países, como es el caso de Argentina. En general hay retos por las repercusiones en el crecimiento económico global, pero Mexico se ve positivo tras el incremento de la participación de mercado de ciertos sectores e industrias en la medida que China pierde participación, pero en general la etapa del ciclo es positiva durante este año para la región.

De manera específica para el caso de México, Gabriela Soní, jefa de inversión de UBS en el país, recalcó que el diferencial entre las tasas de interés locales y el mundo mantiene una tendencia positiva entre los inversionistas sobre el país.

Por ello, los inversionistas foráneos siguen manteniendo el beneficio de la duda sobre el nuevo gobierno y esperan que sea fiscalmente responsable.

Sobre los recientes cambios en la administración, el banco suizo refirió a éstos como movimientos políticos, sin mayor impacto en aspectos de inversión.