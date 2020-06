Despide a 10 empleados tras crisis por pandemia

Abraham Ortega, representante de la empresa OR Banquetes, lamentó que por falta de ingresos haya tenido que despedir a sus trabajadores para enfrentar la crisis económica que provocó la pandemia por coronavirus.

“Ya les he dicho a 10 personas que me hagan el favor de parar porque no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar”, dijo el joven emprendedor, luego de manifestarse ayer con más de 100 personas afuera de Palacio de Gobierno para solicitar que se reactive el sector de organizadores de eventos.

“El Gobierno estatal da un supuesto apoyo a las Pymes, pero me parece ilógico porque van a regresar a la actividad con números rojos y todavía endeudados”, refirió.

Contó que tomó el empréstito por 40 mil pesos “para pagar las nóminas, pero ya se me terminó, capital ya no tengo. El crédito lo tienes que pagar mes con mes y, aunque es a tasa cero, honestamente es una burla. Ninguna empresa puede sostenerse sin ingresos cuatro meses”.

“Mantengo a mi familia, ya no tengo capital para sostener mi empresa, no tengo capital para volver a invertir”, concluyó.

Arlene es una fotógrafa de eventos sociales y desde el 17 de marzo no percibe ingresos porque éstos fueron cancelados o aplazados.

“Tuve que vender los pocos bienes que tenía, como la camioneta, y pedí prestado. Tengo que seguir pagando comida y los gastos de la familia”, afirmó.

El mesero Alberto Santos también solicitó que se reconsidere la reactivación. “Estamos en las últimas, no tenemos recursos. Lo poco que teníamos en casa ya lo vendimos”.