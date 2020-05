Desconocen el número de becarios contratados

En Jalisco, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de más emblemáticos de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, carece de datos de cuántos jóvenes han conseguido un empleo formal después de su capacitación de 12 meses, y tampoco se sabe cuántos ya se graduaron.

En la Entidad existen más de 13 mil jóvenes vinculados en alrededor de seis mil centros de trabajo, pero no se tiene precisión de cuántos ya fueron contratados de manera permanente luego de concluir su capacitación.

“En Jalisco no tengo contabilizado el porcentaje exacto, nos tenemos que poner a hacerlo, saber cuántos de los jóvenes que ya terminaron su capacitación fueron contratados en los centros de trabajo, para entonces hablar de que cerramos el circulo exitosamente”, admitió Merilyn Gómez Pozos, responsable del programa en Jalisco.

Durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, los centros de trabajo enviaron a sus casas a los beneficiarios, pero el aprendizaje en línea que reciben en la mayoría de los casos es distinto para lo que realmente están capacitándose.

“Depende de cada tutor. Entendemos que no va a ver ningún joven que se esté capacitando en una actividad esencial, partiendo de ahí les pedimos que vieran la posibilidad de tenerlos en casa y les estamos dando herramientas para que los tengan ocupados, en cursos en línea, cursos de ortografía, administración, a lo mejor no (está ligada a su capacitación) pero nosotros les estamos proveyendo todo esto a los tutores para que no estén los jóvenes sin hacer nada”, explicó Gómez Pozos.

Aclaró que los jóvenes que ya están activos en el programa no deben ser dados de baja por la emergencia sanitaria, ya que el hecho de que los centros de trabajo no estén laborando no significa que se tenga que prescindir de ellos. “Se pueden acercar a nosotros vía su plataforma para poderles proveer de herramientas y puedan seguir capacitando a los jóvenes desde casa”, señala Gómez Pozos.

La funcionaria explicó que existen 39 mil vacantes disponibles en Jalisco del programa, el cual otorga tres mil 748 pesos mensuales. Este año se contemplan becas para más de 900 mil jóvenes en todo el país y se espera que para final del sexenio se pueda beneficiar por lo menos a dos millones 300 mil jóvenes.

