Parada, producción de cerveza artesanal

La escasez de cerveza industrial, provocada por el cese de operaciones de Grupo Modelo y Heineken, ocasiona ahora que las existencias de cerveza artesanal comiencen a agotarse. Los productores alternos tienen inventarios para tres meses, pero algunas marcas están por agotarse y otras (principalmente de las microempresas) ya se terminaron.

Alejandro Magallanes, presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales de México (Acermex), explicó que la mayoría de las fábricas tienen stock. “Sí hay inventarios, porque las ventas se nos cayeron en un principio y eso nos dejó inventarios. Nos estábamos preparando para el inicio de festivales por todos lados y la temporada de calor, todos estábamos al tope y en eso se disminuyeron las ventas hasta 95%, entonces sí tenemos producto”, dijo.

No obstante aclaró que algunas marcas artesanales, principalmente maquilas, ya agotaron sus inventarios. “Hay cervecerías pequeñas que se hacen en cocheras (que ya no tienen) y hay unas plantas más grandes como Colima y Minerva que pueden tener”, dijo.

En Cervecería Minerva desde hace días no están produciendo y el producto almacenado que tienen les alcanzará para una semana y media. “Lo que vamos a tener que hacer es cabildear con el Gobierno federal para que nos deje operar, porque sí nos está pegando duro y a toda la economía nacional, el hecho de que no haya cerveza no ayuda al humor y estado de ánimo de las personas”, dijo Jesús Briseño, director general de la compañía tapatía.

La crisis provocada por el COVID-19 también provocó caída en las ventas y reducción de personal de las fábricas artesanales. En Cervecería Minerva tuvieron que reducir a sólo 12% su personal, también disminuyeron otros gastos operativos.

Respecto a la baja en las ventas, Briseño explicó: “Nosotros pudimos capitalizar algo de autoservicios, nuestras ventas eran mitad y mitad, los restaurantes se fueron a cero y los autoservicios subieron casi al doble, pero no compensaron la caída de restaurantes, nosotros caímos como 30 por ciento”.

BEBIDA

Recortan personal

Alejandro Magallanes, de la Asociación de Cerveceros Artesanales de México, explicó que en tres semanas se perdieron 140 empleos en la industria cervecera artesanal. “El dato preocupante es que 60% de los fabricantes artesanales estaban en una situación de que si se alargaba más de cuatro meses la crisis iban a cerrar porque entraban en una quiebra técnica”.

En México, durante 2018 se produjeron 119 millones 970 mil 320 hectolitros de cerveza, de los cuales 119 millones 781 mil 080 fueron de marcas industriales y 189 mil 240 hectolitros de tipo artesanal.

JL