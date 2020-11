Descartan aumento de precio en la tortilla en Jalisco

Productores de tortilla en Jalisco descartaron por el momento un aumento en el precio de este alimento de la canasta básica e hicieron un llamado a las autoridades para blindar a la cadena productiva.

Arturo Javier Solano Andalón, dirigente de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla del Estado de Jalisco, explicó que hay algunos productores de maíz que están presionando y especulando con el alza en la tortilla para subir el precio del maíz.

“No existen condiciones para un aumento en el precio de la tortilla, ni tampoco existen condiciones para el aumento de la harina y del maíz, ni ningún producto de la canasta básica”, sostuvo.

“Lo que veo es que es un calentamiento del precio de la tortilla en el mercado, hay algunos productores de maíz que salen a los medios diciendo que la tortilla va a subir, pero no tiene por qué subir la tortilla ni el maíz porque el que se está cosechando es un maíz que se compró en tres mil 800 pesos por tonelada y lo andan comercializando en cinco mil 500 pesos y eso es ilógico es una total especulación”, añadió.

Señaló que la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus COVID19 también ha provocado una caída en el poder adquisitivo de la población y al clase trabajadora por lo que sería lamentable aumentar los precios.

"Lo que sí existe es una amenaza de parte de Maseca para incrementarnos la tonelada de harina"

“Lo que sí existe es una amenaza de parte de Maseca para incrementarnos la tonelada de harina en 650 pesos y ya tenemos algunas pruebas y algunos escritos y se está haciendo lo pertinente para que esto no suceda”, dijo.

Finalmente hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que a la brevedad convoquen a una mesa de trabajo y evitar que no sucedan los aumentos de precios por especulación.

“Porque si sucede nosotros no podremos absorberlo, hay que ver cómo no impacte en el precio final de la tortilla, pero no existen condiciones para aumentar el precio de la tortilla ni el precio del maíz”, concluyó.

NR