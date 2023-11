Cuidado con los datos que otorgas al contratar tarjetas

Ante el aumento de consumos no reconocidos documentados por usuarios, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó tener cuidado con el aviso de privacidad al contratar tarjetas. Pero, ¿qué datos dar y cuáles no?

La Condusef explica que algunas entidades financieras que otorgan crédito y tarjetas de crédito, a través de aplicaciones móviles y páginas de internet, condicionan a los usuarios entregarles datos personales sensibles, como información diversa de tu celular, ID del teléfono, lista de contactos, cámara y micrófono, galería de fotos, redes sociales e información íntima que solo a ti te pertenece.

“Esto no guarda relación con el crédito que estás contratando. Generalmente, esta condición para entregarte el crédito o la tarjeta de crédito, se encuentra de manera poco visible en el contrato y/o aviso de privacidad, o términos y condiciones, para que no lo veas”. La Comisión resalta que la finalidad de las entidades financieras es otorgar crédito y garantizar su pago, no solicitarte y/o almacenar datos personales sensibles, y cuya difusión puede ponerte en peligro.

“Las entidades financieras que hacen esto, se apartan de las sanas prácticas en el ofrecimiento y comercialización de productos de crédito, ya que sólo deben pedirte datos personales no íntimos, por ejemplo: nombre, domicilio, copia de tu identificación personal”.

Por eso recomiendan leer muy bien el aviso de privacidad, los términos y condiciones que deben poner a tu disposición las entidades financieras que te otorgan un crédito o tarjeta de crédito, pues esto forma parte del contrato que celebras con ellos. “Verifica que, para contratar el crédito o tarjeta de crédito, no te condicionen a entregar datos personales sensibles. Verifica todos los avisos legales”, pide la Condusef.

