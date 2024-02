La Cuaresma está a punto de arrancar. Inicia el próximo 14 de febrero, el Miércoles de Ceniza, y eso obliga a los creyentes católicos a abstenerse de comer carne roja varios días durante dicha época.

Por tal motivo, se espera que el precio de la carne roja baje durante la Cuaresma 2024, sobre todo los días en los que tradicionalmente no se come este producto, como el Miércoles de Ceniza, todos los viernes durante la temporada y los días santos.

La creencia está arraigada entre los católicos durante estas fechas, por eso la demanda de carne baja y, ante esto, la ley de la oferta provoca que los precios también disminuyan.

En algunos casos sí se puede comer carne

Y aunque se espera abstinencia, ayuno y oración para los católicos, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, mencionó en días pasados que el mandato de no comer carne no es necesariamente para todos. Es decir, para aquellos que no tengan alternativa, pueden sustituir esta ofrenda por una obra de caridad.

"Los días de ayuno y abstinencia son el Miércoles de Ceniza y Viernes Santo, los viernes de cuaresma y los otros viernes del año, también obliga, pero, por ejemplo, si alguien no puede evitar comer carne porque es lo que le ofrecen, es lo que hay, puede sustituir esa abstinencia con alguna obra de caridad", dijo el Cardenal tapatío.

¿Por qué no se come carne roja durante la Cuaresma?

El ayuno es un acompañamiento al sacrificio que vivió Jesús al ser flagelado y crucificado. Consiste en hacer una sola comida de peso. En tiempos recientes, ese acto se realiza únicamente el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, cuando según la tradición, el hijo de Dios fue crucificado.

Respecto a las costumbres católicas de no comer carne, hay diferentes versiones que no están sustentadas en la Biblia. Santo Tomás de Aquino desarrolló al respecto en el documento Summa Theologica:

"El ayuno fue instituido por la Iglesia con el fin de poner freno a las concupiscencias de la carne, que consideran a los placeres del tacto en relación con la comida y el sexo. De manera que, la Iglesia prohibió a los que ayunan a participar de los alimentos que brindan más placer al paladar, y además son un gran incentivo para la lujuria. Tales son la carne de los animales que toman su descanso en la tierra, y de los que respiran el aire y sus productos".

Algunas de las creencias que impiden ingerir carne roja son las siguientes:

Los primeros cristianos evitaban la compra de carne en plazas públicas, pues provenían de sacrificios a deidades paganas

La carne roja es la representación de Cristo en la cruz, por lo que comerla es atacar al mesías

Está relacionado con el evento de la multiplicación de los peces, donde Jesús logró alimentar a un pueblo entero

El consumo de carne se sustituye por pescado, mariscos o pollo

