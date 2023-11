¿Cuánto tiempo duras en Buró de Crédito en México?

Muchas personas piensan que el Buró de Crédito es una "lista negra" en la cual se boletina a las personas que no pagan o deben un préstamo. No obstante, esto no es así. Realmente el Buró de Crédito es una Sociedad de Información Crediticia, por lo que todas las personas que han tenido una tarjeta de crédito o un plan telefónica se encuentran aquí.

Las entidades financieras que dan préstamos usan los registros del Buró de Crédito para evaluar y determinar si te prestan dinero o no. En ese sentido, aparecer en el Buró no es malo, si tienes un buen historial crediticio, sino, tal vez podría afectar en conseguir nuevos créditos.

Las instituciones crediticias reportan mensualmente la forma como se pagan tus créditos, seas puntual o presentes retrasos: se refleja lo bueno y lo malo en el Buró de Crédito. Pero, en caso de que tengas un mal historial crediticio y te interesa que te eliminen, te decimos cuánto tiempo duras ahí.

El tiempo que durarás en el Buró de Crédito es proporcional al tamaño de la deuda que tengas. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros aclara lo siguiente:

Para ser borrado del Buró, la ley 2 es clara, dependiendo del monto es la temporalidad que se mantiene ese registro:

Deudas menores o iguales a 25 UDIS , se eliminan después de un año.

, se eliminan después de un año. Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS , se eliminan después de dos años.

, se eliminan después de dos años. Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS , se eliminan después de cuatro años.

, se eliminan después de cuatro años. Deudas mayores a 1000 UDIS, se eliminan después de seis años siempre y cuando: sean menores a 400 mil UDIS, el crédito no se encuentre en proceso judicial y/o no hayas cometido algún fraude en tus créditos.

MM