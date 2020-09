Costalegre tiene un nuevo atractivo

La oferta turística y de negocios en nuestro Estado no deja de crecer, y en 2021 llegará una propuesta de talla global, con la apertura de un resort de lujo de la cadena internacional Four Seasons Hotels and Resorts: el Four Seasons El Tamarindo, que desde ya se antoja como una de las nuevas gemas del Pacífico mexicano.

El complejo de mil hectáreas se alojará entre La Manzanilla y Barra de Navidad, un lugar conocido por ser un oasis tropical gracias a sus pintorescas playas y frondosos paisajes, por lo que disfrutar del spa, restaurantes con comida internacional, campo de golf y la increíble vista desde alguna de sus cabañas será, sin duda, una experiencia inolvidable.

Germán Kotsiras Ralis Cumplido, Secretario de Turismo estatal, señaló que es un orgullo darle la bienvenida a este nuevo resort, y agregó: “estamos seguros mostrará las bondades que las playas jaliscienses tienen para ofrecer a sus visitantes. Con este nuevo complejo los turistas nacionales y extranjeros se verán beneficiados al contar con diferentes opciones de hospedaje, al mismo tiempo que disfrutan las nuevas tendencias de viajes wellness y sustentables”.

El recinto forma parte del desarrollo conocido como El Tamarindo de 849 hectáreas que incluye tres playas además de múltiples calas. El desarrollo se construirá aprovechando las elevaciones del terreno que van desde el nivel del mar hasta los 120 metros de altura, ofreciendo unas vistas espectaculares sobre el paisaje, el campo de golf y el Océano Pacífico. De espacios grandes, luminosos y acabados muy cuidados, está perfectamente diseñado para acoger tanto a viajeros adultos como a familias en sus 155 habitaciones.

Ofrecerá cuatro opciones culinarias que incluyen, entre otros, un restaurante y bar con vistas al Pacífico, otro a pie de playa y un restaurante en el campo de golf, procurando ofrecer en su menú opciones para todos los paladares.

El hotel contará tres piscinas, un spa completo, un gimnasio, un club de recreo para adolescentes, un centro de deportes acuáticos, pistas de tenis y 380 metros cuadrados de salones de banquetes, por lo que se buscará también competir en el turismo de bodas. Una opción que sin duda vale la pena explorar de cada a un 2021 que luce cada vez más interesante.