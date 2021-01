Coronavirus en Jalisco: Sube precio del gel antibacterial y el alcohol

Magdalena Cornejo, una señor a de 63 años, acudió este lunes al expendio de Alcoholera de Zapopan ubicado en el Mercado Corona para comprar alcohol que usa en un tratamiento médico y como sanitizante para prevenir el COVID-19.

“Toda la vida ha comprado alcohol de hecho cuando traemos el carro compro el de 5 litros el grande y desde la pandemia lo usamos más”, dijo esta señora.

Tres miembros de su familia se infectaron de COVID-19 y por eso lo usa constantemente para desinfectar.

“La verdad no debemos bajar la guardia, yo estoy saliendo del Covid y me pegó bien duró no se lo deseo a nadie, entonces hay que tomar las debidas precauciones como nos han indicado, usar agua y jabón, gel antibacterial o alcohol, bañarse a diario y usar cubrebocas”, añadió.

La alta demanda de gel antibacterial y alcohol por la pandemia del COVID19 provocó un incremento en los precios cercano al 10 por ciento en los últimos días según indicaron clientes.

En un expendio del Mercado Corona el litro de gel antibacterial se vende en 57 pesos, mientras que el de 5 litros en 270 pesos y el de 20 litros en 1,000 pesos.

El alcohol en presentación de un litro cuesta 53 pesos, el de 5 litros en 250 pesos y el de 20 litros en 800 pesos.

“Yo vengo a comprar alcohol, lo uso para hacer un proceso químico elaboramos agua micelar para desmaquillar y sí hemos visto que los precios subieron un poquito”, explicó Alejandro Rangel.

“Lo que más llevan es el gel antibacterial en la presentación de un litro, pero ahorita no hay”, dijo una empleada de Alcoholera de Zapopan.

“Yo compro de vez en cuando como cada mes, principalmente alcohol”, dijo Francisco Valdés otro usuario quien también notó un ligero aumento en los precios.

LS