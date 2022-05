Constancia de Situación Fiscal: ¿Qué es y cómo se tramita?

A partir del 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó una nueva versión de factura electrónica para contribuyentes, mejor conocida como CFDI 4.0, misma que comenzará a ser obligatoria a partir del mes de julio.

Esta nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) provocó que las empresas solicitaran un nuevo documento oficial a sus empleados: la Constancia de Situación Fiscal, ya que para cumplir con los nuevos requerimientos tienen que contar con la información actualizada de sus funcionarios.

La última actualización de esta factura electrónica solicitó el código postal que el empleado tiene registrado ante el SAT, mismo que se encuentra en la Constancia de Situación Fiscal, por lo que la empresa tiene la necesidad de conocerlo para poder elaborar el recibo de nómina de manera correcta y sin inconsistencias.

En caso de que no coincidan los datos del recibo con los que el funcionario tiene registrados ante el SAT, la empresa no podrá deducir el salario y se podría generar un problema financiero.

¿Qué pasa si no se entrega la Constancia de Situación Fiscal?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), no es posible suspender el salario del empleado y es falso que no se pueda timbrar el recibo de pago si no se cuenta con los datos de la Constancia de Situación Fiscal; sin embargo, si no se presenta es probable que la empresa escriba información incorrecta en la factura electrónica y deba corregir lo más pronto posible.

Por esta razón es importante que los empleados tramiten su Constancia de Situación Fiscal y evitar problemas.

¿Cómo tramitar la Constancia de Situación Fiscal?

El interesado deberá acceder a la plataforma denominada SAT ID

Dar click en Constancia de Situación Fiscal.

Ingresar el número de RFC.

Colocar el correo electrónico personal.

Número de celular a 10 posiciones.

Ingresar la documentación solicitada.

Confirmar su identidad a través de un video.

Firme la solicitud.

Dar click en comenzar.

La respuesta de la petición será recibida por el correo personal en un máximo de cinco días hábiles posteriores a la solicitud.

El documento también se podrá solicitar de manera presencial en cualquiera de las oficinas del SAT.

