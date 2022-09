Concamin: Preocupa al organismo mayor endeudamiento del gobierno federal

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Antonio Abugaber, manifestó su preocupación por el déficit en el presupuesto 2023 que podría provocar un mayor endeudamiento del Gobierno federal.

“El dato que nos preocupa es el déficit público de 1.1 billones de pesos, lo que elevaría la deuda del sector público en 3.6 puntos porcentuales"

“El dato que nos preocupa es el déficit público de 1.1 billones de pesos, lo que elevaría la deuda del sector público en 3.6 puntos porcentuales”, dijo.

El dirigente de los industriales del país afirmó que el endeudamiento mal manejado puede causar serios problemas a las finanzas del país, por lo que hay que ser muy cuidadoso de ese aspecto.

“Entre menos endeudamiento tengamos y más generación de economía tengamos va a ser mejor”, indicó.

El dirigente de Concamin también cuestionó los recortes a temas de seguridad, salud y educación.

Otro de los temas que les preocupan es que los grandes proyectos íconos del Presidente se queden en el Sureste del país.

“Nosotros en lo personal estamos montados en el Transístmico creemos que es un gran desarrollo, pero no todo es el Sur, hay una gran necesidad de desarrollar el Sur claro para que no exista un solo México, pero no todo es el Sur”, precisó.

Agregó que la Concamin hará llegar sus inquietudes al Congreso de la Unión para que sean tomados en cuenta durante el periodo de discusión.

JM