Comprar autos de Peugeot en línea, una realidad gracias a la e-Store

La búsqueda y compra de vehículos en línea ha crecido 40% en esta época durante la pandemia y bajo esta estadística es que nace la primera e-Store de Peugeot para ofrecer una experiencia distinta con calidad de venta, así como aumentar la interacción con quienes tienen una intensión real de compra y que buscan opciones en internet.

El lanzamiento se realiza en el marco del “Hot-Sale”, como una oportunidad para potencializar las ventas de la automotriz francesa.

Para adquirir cualquier vehículo de Peugeot se ingresa al portal www.peugeotstore.com.mx y luego se selecciona el modelo, color, versión y Estado de la República donde se encuentre el cliente.

El segundo paso es ubicar el "dealer" disponible en un radio de 500 kilómetros. El tercer paso es ingresar los datos de contacto, para que luego el cliente pueda apartar el auto Peugeot de su elección con cinco mil pesos.

Por último, el concesionario elegido se pondrá en contacto con el cliente para terminar el proceso de compra.

Por el lanzamiento de esta plataforma, durante el “Hot-Sale” (del 22 de mayo al 1 de junio) solo las compras por e-Store estarán otorgando el seguro gratis por un año para toda la gama.

Peugeot no tomará decisiones drásticas en México

Durante la presentación virtual de esta mañana, el director general de Peugeot México, Igor Dumas, compartió distintas impresiones sobre este nuevo concepto de compra en línea, así como el pronóstico para la industria automotriz en México.

Es muy temprano para saber lo que pasará mañana en el mercado

“No se harán ajustes en la red de distribuidores. El mercado retomará una velocidad diferente, pero no tomaremos decisiones drásticas, es muy temprano para saber lo que pasará mañana en el mercado”, esto respecto a posibles cambios en la fisonomía de la marca en México.

El directivo agregó sobre un posible escenario en nuestro país: “Quién sabe, me gustaría saberlo. No nos podemos apoyar en ninguna experiencia conocida para saber en qué velocidad y cuándo el mercado volverá a retomar su rumbo. Y no sabemos si habrá una segunda ola de confinamiento. Hacer hoy una previsión de mercado y de ventas en muy complicado. Asociaciones de distribuidores y marcas, todos manejan cifras debajo de un millón (de ventas), nosotros preferimos no comunicar ninguna cifra por esta incertidumbre”.

Al ser Peugeot una marca que importa sus autos, el tipo de cambio afecta en sus precios, sin embargo, la estrategia de Peugeot en voz de su dirigente es: “Tenemos una visión de largo plazo, lo hemos demostrado, nuestra estrategia de ‘smart pricing’, es ir subiendo los precios poco a poco, sin brutalidad, esta estrategia la seguiremos manejando de forma progresiva y controlada. Esta es nuestra postura; todos estamos presionados, pero trabajaremos con sangre fría y un equilibrio. Los precios van a aumentar, sí, todos lo están haciendo —con un peso tan devaluado en los últimos dos meses—”.

Las agencias y futuros lanzamientos

De acuerdo con Dumas, este es el inicio de varias etapas en el futuro, “hoy es el ‘Día D’, el lanzamiento de la primera tienda de este tipo en México, porque el cliente puede comprar un vehículo desde su casa o donde se encuentre”.

Sin embargo, las agencias sí reabrirán pero con dos prioridades que argumenta Dumas: “La primera es respetar la ley y el protocolo sanitario del Gobierno. Y respetar nuestros propios estándares COVID-19 para proteger a los clientes y empleados. Será una doble verificación”. En este sentido, puso a nuestra ciudad como ejemplo: “Guadalajara puede abrir pronto durante el mes de Junio, siguiendo los protocolos”.

Dichos protocolos de seguridad inician con los colaboradores y la revisión de su estado de salud; la sanitización constante de los espacios; mantener la sana distancia; Test Drive seguros, pre y post venta, con estándares diferentes a los que se conocían; la limpieza y desinfección constante de los vehículos y por último la recolección y entrega a domicilio de las citas programadas al taller.

Sobre la programación de los futuros lanzamientos como el del 2008, “lo haremos en un momento adecuado, por lo que el plan de producto se mantiene”.