Un recuento realizado por el periodista J. Edward Moreno para el diario The New York Times, revela el proceso que llevó a la marca mexicana Modelo Especial a convertirse en la cerveza con mayor número de consumidores en Estados Unidos, dejando en segundo lugar a Bud Light.

Aunque pudiera pensarse que la disminución en los números de Bud Light se debió exclusivamente a una controversia sucedida en abril de 2023, la historia de la remontada es anterior a este suceso, donde la población hispana juega un rol crucial en la compra de esta bebida.

De acuerdo al relato publicado en The New York Times, algunos de los factores más determinantes para el posicionamiento de Modelo como el número uno en el Top son: la preferencia de los mismos estadounidenses en el consumo de cervezas importadas y caras, un acuerdo antimonopolio en la industria cervecera de más de una década de antigüedad y el éxito que han tenido las campañas de marketing de la marca entre los consumidores jóvenes no hispanos.

De modo que para los jugadores del mercado no fue una sorpresa el cambio en el consumo, y no era una cuestión de quién, si no de cuándo ocurriría esto.

Los datos comparativos trazados por Moreno, basados en cifras de Nielsen IQ analizados por la consultora Bump Williams, señalan que actualmente Modelo representa el 8.7 % de las ventas minoristas de cerveza en Estados Unidos, en comparación con el 6.8% de Bud Light.

Otros números, revelados el mes pasado ante The New York Times, sobre la firma cervecera, proporcionados por Bill Newland, director ejecutivo de Constellation Brands, propietaria de Modelo, señala que su negocio reportó un aumento del 11% en las ventas y un aumento del 7.5% en los envíos para el trimestre que finalizó el 31 de mayo, lo cual termina por colocar a Constellation como el mayor ganador en el mercado cervecero estadounidense.

Cabe mencionar que Constellation también es propietaria de las cervezas mexicanas Corona y Pacifico.

Por otro lado, al éxito de Modelo también ha contribuido el cambio demográfico que contempla que la población hispana, habían alcanzado en 2021 ya un nivel 19 % de la población de Estados Unidos, frente al 13% que representaban en el 2000, según la Oficina del Censo.

México el mayor exportador de cerveza hacia EU

De acuerdo con el análisis de Nielsen IQ respecto a la venta de cerveza mexicana, nuestro país exporta más cerveza a Estados Unidos que a cualquier otro país por mucho. En 2022, envió siete veces el volumen de la segunda fuente más importante de importaciones de cerveza de Estados Unidos.

También, durante el recuento histórico de The New York Times acerca del destrone de Bud Light, menciona los datos del Instituto de la Cerveza que señalan que de 2013 a 2022 se duplicaron las importaciones de cerveza mexicana.

Mientras que México ha impulsado el crecimiento general de las importaciones de cerveza de Estados Unidos durante los últimos nueve años, las importaciones del resto de lugares cayeron más del 25%, manteniéndose Modelo con gran éxito, incluso sobre otras cervezas mexicanas que se venden en Estados Unidos, como Tecate y Dos Equis.

