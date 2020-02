Carreras virtuales, licencias y horarios mantienen el "running"

En 2019, la industria running en México desaceleró su marcha al registrar una derrama de 4 mil 321.5 millones de pesos, lo que significó una caída de 13 por ciento respecto al 2018, debido a la sobreoferta de carreras y la desaceleración económica, revelaron datos de Run México.

Asimismo, el año pasado el número de corredores alcanzó las 960 mil 344 personas, su peor dato desde 2015, a pesar de que la media se encontraba por encima de los 1.1 millones de corredores anuales.

En tanto, en 2019 se realizaron 2 mil 71 carreras, siete menos que en 2018, aunque es el mayor número de eventos desde 2015.

“El país no creció, tampoco nosotros como economía individual, otro motivo por el cual bajó el número de corredores es que hay demasiada oferta, tan sólo en la Ciudad de México hay cuatro carreras por fin de semana, además de los costos”, dijo Marco Antonio Liceaga, director de Run México.

En México de cada 10 corredores que se inscriben, dos son nuevos, y de éstos algunas veces sólo uno repite y se engancha, estimó Igor Rubio, director de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac.

Para 2020 la industria contempla recuperar ‘el paso’ y conseguir crecer entre 7 y 10 por ciento los corredores y su derrama, esto apoyado en estrategias que incluyen romper las barreras de localidad con tecnología, carreras temáticas, sumar a las nuevas generaciones, licencias y carreras corporativas, de acuerdo con firmas como Emoción Deportiva, Sport Promotion y Total Running, que junto con As Deporte y Mx Race, dominan el 70 por ciento del mercado.

Emoción Deportiva, por trote virtual

En pijama, nuevas licencias como Cartoon Network y correr con tu playera y medalla desde cualquier Estado es como Emoción Deportiva festejará sus 20 años.

“Tenemos un circuito de la Liga de la Justicia con Warner, hay mucha gente que nos pregunta por qué no jalamos la carrera para su localidad, a todos ellos los vamos a hacer correr virtualmente”, adelantó Sergio Aguilar, director general de Emoción Deportiva.

Dicha carrera podría ser la de Superman que se realiza en junio, y cuya temática será que paguen la inscripción y se les enviará el kit, una vez que comprueben que corrieron la distancia de 5 o 10 kilómetros, ya sea en parque, gimnasio, o donde mejor les acomode, se les enviará la medalla.

Además, el pasado 15 de febrero realizaron una carrera en pijama, en la cual se promovió el premio al mejor pijama.

Al año atienden a 350 mil corredores, y estiman que han generado un 15 por ciento de nuevos corredores y para seguir con la buena racha están por cerrar acuerdos con Cartoon Network, el maratón de Powerade Monterrey y el maratón de Guadalajara.

Realizan 65 eventos al año y en su cartera está Cinemex, BBVA, Medio maratón de Nuevo León, entre otros.

Corporativos, apuesta de Total Running

Total Running, los que trajeron a Hello Kitty y The Color Running a México, organizarán más carreras de corporativos a su estrategia.

“La gente participa mucho más en dos tipos de eventos, aquellos con marcas o empresas reconocidas, y dos que sea temática, llámese licencia como Hello Kitty o Adidas”, refirió Francisco Estrada, director general de Total Running.

Comentó que 10 de las 46 carreras que realizarán este año ya son de corporativos, quienes las utilizan para promover el deporte e integración entre sus empleados.

Los trotes relevantes serán, además de su licencia estrella de Hello Kitty, el 40 aniversario de Decathlon, y las Corporate Run de Ciudad de México y Guadalajara.

“El año pasado sí sentimos una desaceleración muy importante tanto en participación como en inversiones de empresas en operación de evento o patrocinio, y este año espero que tengamos un crecimiento de 10 por ciento”, expuso Estrada.

Sport Motion, trotar sin madrugar

Sport Promotion busca atraer a nuevas generaciones con licencias que permitan la integración familiar, como olimpiadas infantiles con NFL, NBA y su proyecto Kids Run.

“Hay gente que practica el running pero no va a las carreras, ya sea por costo, seguridad, no le gusta pararse temprano o la aglomeración de la gente, entonces para atraer a los jóvenes tenemos que hacer carreras divertidas, pero no a las 7 de la mañana, estamos viendo esa estrategia”, afirmó Marco Antonio Liceaga, director de Sport Promotion y de Run México.

En su portafolio también destaca la marca Avon, Gatorade, Bonafont, Nike y dependencias como la Sedena, Sagarpa, Conade, IMSS, entre otros.