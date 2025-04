Messi: "No existe una comparación entre Argentina y México"

Lionel Messi redobló la apuesta en la disputa que mantiene desde hace un tiempo con los aficionados mexicanos.

"Ellos se pusieron en una posición de tener una rivalidad con nosotros que no existe realmente", comentó el capitán de Argentina en una entrevista con el programa Simplemente Fútbol que se emite por YouTube. "No existe una comparación entre Argentina y México, y no sé de dónde nació eso".

Sus declaraciones seguían el hilo de una conversación sobre el partido entre México y Argentina en el Mundial de Qatar 2022, donde Messi anotó el primer gol del triunfo 2-0, el cual festejó con gran alegría y, al parecer, fue el inicio de la animadversión de muchos mexicanos contra el delantero, que suele ser tenido en consideración incluso por sus rivales.

"El gol que más disfruté fue contra México... No por la gente ni mucho menos. Fue un desahogo muy grande y nos daba la tranquilidad de volver a ser lo que éramos y depender de nosotros... Fue más el desahogo de la importancia del gol que contra la gente. Estaba brava la gente. Fue el único partido que había más mexicanos que argentinos". Y es que, antes de enfrentarse a los entonces dirigidos por el "Tata" Martino, Argentina sufrió un tropiezo ante Arabia Saudita. La victoria ante México era necesaria. No había espacio para una derrota.

"Ese partido fue jodido. Sobre todo, de la cabeza. Perdiendo ya estábamos afuera. La previa fue terrible. Era pasar rápido el momento. Que fue una desgracia nada más y que no había que cambiar nada. No podíamos volvernos locos por un partido. Había mucha tensión y nerviosismo contra México", añadió.

Además, después de ese partido Messi se vio involucrado polémico episodio, cuando circuló en la red un video donde parecía pisar la camiseta mexicana que había obtenido en un intercambio con Andrés Guardado y el campeón de boxeo Saúl "Canelo" Álvarez consideró ofensivo, al grado de emitir mensajes amenazantes.

Si bien el incidente luego se aclaró y el boxeador pidió disculpas por malinterpretar el accionar de Messi, el jugador argentino fue hostigado por hinchas mexicanos durante un amistoso de su equipo Inter Miami ante el América a principio de este año en Las Vegas. El capitán del Inter anotó un gol y lo celebró de cara a la parcialidad de la Águilas levantando tres dedos, en referencia los títulos mundiales de Argentina.

Con información de SUN y AP