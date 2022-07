Luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que China es la fábrica del mundo, su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, replicó y contradijo al Presidente mexicano al afirmar que eso no es así.

En un mensaje a medios al inicio de su visita en la Casa Blanca, López Obrador aseguró que en las últimas tres décadas se aceptó "de manera cómoda" que China fuera la fábrica del mundo con la falsa idea de que en la globalización no era necesaria la autosuficiencia alimentaria, energética y de otros bienes porque se podía importar lo que los gobiernos necesitaran.

"En las últimas tres décadas se aceptó de manera cómoda que China sería la fábrica del mundo con la falaz idea de que en la globalidad no era necesaria la autosuficiencia alimentaria, energética y de otros bienes porque podíamos importar lo que necesitamos. Sin embargo, la realidad actual nos hace ver que es indispensable producir lo que consumimos en nuestros países y en nuestras regiones", dijo.

Minutos más tarde, el presidente de la Unión Americana aseguró que China no es la fábrica del mundo, pues aseguró que ellos producen más productos agrícolas.

"De todas las economías grandes del mundo, Estados Unidos es la que está creciendo más rápido. Desde que asumí como presidente hemos generado más puestos de trabajo que los ha generado otro gobierno y hemos 8.5 millones de nuevos puestos de trabajo. En realidad, si bien estamos sufriendo la inflación derivado de lo que está sucediendo en Ucrania, somos el país que menos inflación tiene y creo que el mes pasado se crearon 357 mil nuevos puestos de trabajo".

"No quiere decir que no tengamos problemas porque si los tenemos y nosotros, yo creo que trabajando con usted vamos a poder solucionar los problemas de ambos. Y en realidad el tema de China de ser la fábrica del mundo no es así, nosotros producimos más productos agrícolas", declaró Biden.

OA