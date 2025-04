Lucero, Mijares, Emmanuel y Yuri anuncian concierto en el Palacio de los Deportes

Apelando a la nostalgia y disfrutando de un buen momento entre música y diversión, los cantantes mexicanos Yuri, Lucero, Emmanuel y Mijares anunciaron la llegada de su nuevo show en conjunto “Entre amigos”, un espectáculo que reúne a estos cuatro grandes de la escena mexicana en el escenario para interpretar sus más grandes éxitos este próximo 20 de junio en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

De acuerdo con los artistas, más que ser una típica presentación, el grupo busca que esto se sienta como una “reunión entre amigos” en donde, además de cantar y bailar, buscan revivir buenos momentos del pasado y compartir con su público de una manera más íntima.

“El público va a ver a cuatro amigos que están arriba del escenario divirtiéndose”, aseguró Manuel Mijares durante una conferencia de prensa este lunes.

El show, que surgió a partir de su interacción en el programa televisivo 'Juego de Voces' de Televisa, con la participación de los cuatro intérpretes, promete una muestra del cariño, admiración y respeto entre ellos, según Yuri.

“Tenemos una compañía, tenemos una amistad de hace mucho tiempo, nos llevamos bien, nos soportamos, nos aguantamos, nos reímos y eso es lo que hace que uno diga: 'sí' a las giras”, señaló la intérprete de 'La maldita primavera'.

Lucero, con una trayectoria artística de 45 años, aseguró que este concierto mostrará la camaradería entre los cuatro artistas, y adelantó que en la presentación habrá duetos, tríos y cuartetos.

“O sea, todos vamos a ir compartiendo y vamos a divertirnos en el escenario para que a la vez la gente se divierta mucho también”, expresó.

Para Emmanuel, referente en la década de 1980, el concierto significa compartir escenario con “tres amigos, tres estrellas, tres personajes del mundo artístico” con quienes ha compartido experiencias durante toda su carrera.

“Estar con ellos y compartir un escenario con ellos va a ser algo muy bonito. Nos vemos muy bien, ya lo vieron en el programa ('Juego de Voces'). Espero que en el escenario pase lo mismo y espero que la gente disfrute lo que nosotros disfrutamos”, dijo el intérprete de 'La chica de humo'.

Si bien el éxito de los cuatro artistas se dio principalmente en las décadas de 1980 y 1990, los cantantes atribuyeron su vigencia a la calidad de sus canciones, que han atraído a nuevas generaciones y, a la nostalgia de sus acérrimos fans que quieren seguirlos escuchando y transmiten ese gusto a sus familiares.

“Yo creo que la música de los 80, de los 90, además de tener una gran calidad, representa para mucho público nostalgia, recuerdos y creo que por eso también al público le gusta poder recordar estos momentos”, remarcó Lucero.

Sin embargo, Emmanuel afirmó que actualmente la música ha evolucionado a una inmediatez en la que cuesta trabajo que impacte como lo lograron aquellas décadas, pues opinó que antes había calidad, profundidad en las letras, en la música, “una gran orquestación, había unos arreglistas increíbles”.

“¿Qué pasa con los jóvenes? Están dentro de ese movimiento. No es que no tengan talento, no es que no sean buenos, no es que no haya arte, no es que no haya creatividad, porque eso no pertenece a una generación, no pertenece a un artista, no pertenece a una época del ser humano", consideró.

Los artistas desean que este concierto, cuyas entradas se venderán a partir de este martes, se convierta en una gira nacional.

“Ya depende de la gente, sobre todo, y si quieren que se haga más gira, pero ahorita va a ser el 20 de junio y va a ser espectacular”, señaló Emmanuel.

