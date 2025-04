Beca Rita Cetina: ¿Qué hago si no me depositan en la fecha indicada?

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico que busca impulsar a las y los estudiantes de secundaria con su preparación en educación básica, además de ayudar a los padres de familia para que los gastos escolares destinados a sus hijas e hijos no representen una presión económica para sus bolsillos.

Este apoyo económico consta de un depósito bimestral de mil 900 pesos. Cabe resaltar que, si en una familia hay más de un estudiante en este nivel educativo, se otorgan 700 pesos más por cada alumno adicional.

La entrega de tarjetas se hizo por medio de ciertos planteles escolares, iniciando en enero y concluyendo en marzo. No obstante, desafortunadamente algunos estudiantes no tuvieron oportunidad de recogerla en el periodo indicado. La buena noticia es que el Gobierno dio la oportunidad de que todos los estudiantes inscritos puedan acceder al apoyo.

El proceso de entrega de tarjetas se extenderá hasta finales de abril, correspondiente al bimestre marzo-abril de 2025, y el proceso de depósitos se mantendrá activo en secundarias públicas de México.

¿Qué hacer si no me llegó mi depósito de la Beca Rita Cetina?

En caso de que no hayas recibido, o no recibas, tu primer depósito, no te preocupes. Ante esta situación, las autoridades recomendaron tomar en cuenta las siguientes sugerencias:

Ten paciencia: el pago no es inmediato.

Una vez que recibes tu tarjeta del Banco del Bienestar, debes esperar entre 15 y 20 días hábiles para que se active correctamente y el depósito pueda realizarse.

Si ya pasó más de un mes:

En caso de que haya transcurrido más de un mes y no veas reflejado el pago, comunícate directamente con la Coordinación Nacional de Becas al número 55 1162 0300.

directamente con la Coordinación Nacional de Becas al número Consulta tu saldo disponible.

¿Cómo consultar el estatus de la Beca Rita Cetina?

Para consultar el estatus de tu Beca Rita Cetina y revisar la situación actual del apoyo económico, es necesario seguir los siguientes pasos:

Entra al sitio de las Becas Benito Juárez.

Ingresa el CURP del beneficiario.

Dirígete a la sección ‘Becas Emitidas’.

Selecciona el año 2025.

Revisa el día exacto de depósito asignado.

