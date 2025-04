SAT: Qué hacer si tuviste saldo a favor en tu declaración y NO recibiste devolución

Presentar la Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2024 no solo es una responsabilidad fiscal, sino que también representa una oportunidad para recuperar parte del dinero a través de una devolución por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, no siempre se obtiene este reembolso, incluso cuando el resultado es favorable al contribuyente. A continuación, te explicamos qué medidas puedes tomar si te encuentras en esta situación.

De acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), están obligadas a declarar en abril las personas físicas que durante el año pasado tuvieron ingresos por más de un patrón, dejaron de laborar antes del 31 de diciembre, recibieron pagos del extranjero, obtuvieron ingresos por concepto de jubilación o indemnización, o bien, percibieron más de 400 mil pesos en total.

Ahora bien, si tu declaración arrojó un saldo a favor y solicitaste la devolución automática, el SAT cuenta con un plazo de hasta 40 días para depositarte el monto correspondiente en la cuenta bancaria que hayas registrado, siempre que esta esté activa y correctamente vinculada. Esto está estipulado en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Existen ciertas condiciones bajo las cuales el reembolso puede ser procesado automáticamente: cuando el saldo a favor es menor a 10 mil pesos; si es de entre 10 mil y 150 mil pesos y tienes registrada una CLABE bancaria válida; o si el monto supera los 10 mil pesos, pero capturaste una cuenta nueva y cuentas con tu e.firma vigente.

No obstante, que la declaración refleje saldo a favor no garantiza que el SAT autorice de inmediato el pago. Es posible que el trámite sea retenido por diversos motivos:

Datos incorrectos en la CLABE o cuenta inactiva

Cálculos erróneos en la información proporcionada

Problemas con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)

Deducciones personales que no fueron debidamente respaldadas

Tu situación fiscal aparece como “no localizada”

El sistema marca tu declaración como “no presentada”

En ciertos casos, podrías haber recibido solo una parte del monto solicitado. Esto puede suceder si tienes adeudos fiscales pendientes, ya que el SAT puede utilizar el saldo a favor para cubrir dichos compromisos. También pueden surgir diferencias en la información relacionada con tus retenedores, deducciones o estímulos fiscales.

Si te encuentras en este escenario y no has recibido el depósito, deberás corregir las inconsistencias identificadas. Para ello, puedes ingresar al portal oficial del SAT con tu RFC y contraseña. Ahí deberás llenar el Formato Electrónico de Devoluciones (FED), firmarlo con tu e.firma y enviarlo nuevamente para su revisión.

En caso de que el problema esté relacionado con la cuenta bancaria registrada, tendrás que solicitar la actualización de la CLABE mediante el Buzón Tributario. Para hacerlo, deberás adjuntar un estado de cuenta bancario como comprobante.

Si la dificultad está en tu estatus como contribuyente “no localizable” o en una dirección no actualizada, deberás modificar tus datos de contacto, tanto físicos como electrónicos (correo y número telefónico). Es importante saber que, en esta situación, no se pierde el derecho a solicitar la devolución ni se considera agotado el plazo, ya que la petición original no se contabiliza como válida mientras no se corrija esta condición.

