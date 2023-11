En varias ocasiones, comerciantes se niegan a recibir billetes viejos o con alteraciones en su composición original, lo que ocasiona problemas para quien lo emite, que no ve otra alternativa que cambiarlo en un banco. Pero el billete, a pesar de ciertas características, no pierde su valor, de acuerdo al Banco de México (Banxico), sobre todo cuando se trata de una condición natural al paso del tiempo y el desgaste del que es objeto.

Sí, a pesar de que un billete está sucio, manchado y deslavado, no pierde su valor y, en teoría, no deberían negarte su aceptación en ningún comercio. Solamente algunos casos particulares impiden que el ejemplar conserve su valor y aquí te contamos cuáles son, conforme a información del Banxico:

Un billete pierde su valor cuando:

1. Contienen "palabras, frases o dibujos, en forma manuscrita, impresa, o cualquier otro medio indeleble, que tengan como finalidad divulgar mensajes dirigidos al público, de carácter político, religioso o comercial", es decir, los billetes con sellos o rayados sólo dejan de tener valor si presentan este tipo de mensajes.

Ejemplos de textos que dejan sin valor al billete:

"PNL Anula tu Voto" (mensaje político dirigido al público)

(mensaje político dirigido al público) "Salve San Patricio, quien tenga este billete tendrá mucho dinero, escribir 10 billetes" (mensaje religioso dirigido al público)

(mensaje religioso dirigido al público) "Compra en Almacenes WesMex" (mensaje comercial dirigido al público)

ESPECIAL / Banxico

Este tipo de mensajes le quitan el valor a los billetes porque tratan de inducir la preferencia del público hacia algún partido político o candidato, el consumo de algún bien o la adquisición de algún servicio.

2. Por la unión de dos o más fracciones procedentes de diferentes billetes. Esta pieza ya no tiene valor; por tal motivo, no hay que añadir nada a un billete, excepto cinta transparente para unir o evitar que un rasgado continúe.

ESPECIAL / Banxico

3. El solo hecho de que un billete esté roto no afecta su valor y se recomienda que se repare con cinta adherible transparente. Si se repara con cinta no transparente (cinta canela, para aislar, de papel, etc.), se presume que fue con la intención de cubrir u ocultar algo que le quita valor y también podría tratarse de un billete presuntamente falso al que se le cubrió alguna característica que no se pudo imitar.

ESPECIAL / Banxico

El Banxico pide no maltratar, arrugar, engrapar o rayar los billetes. Si existe alguna situación por la que no te reciben el billete, puedes acudir a una sucursal bancaria donde te pueden hacer el canje gratuito de tu ejemplar.

Un billete conserva su valor si está:

Sucio Manchado Deslavado Si está incompleto y tienes más de la mitad O si está roto y es pegado con cinta transparente

Con información de Banxico

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OA