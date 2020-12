Bancos detectan aumento de intentos de robo de información a clientes

Con el incremento de la actividad de la banca electrónica y el comercio en línea también han aumentado los intentos de robo de información confidencial de cuentahabientes, advirtió Juan Carlos Jiménez Rojas, director general de la Asociación de Bancos de México. Explicó que, a raíz de las medidas de aislamiento social por la contingencia sanitaria, creció la actividad en transacciones electrónicas; lo que ha hecho que la delincuencia organizada también busque aprovechar para cometer fraudes.

“Es delincuencia organizada porque tienen a su mano tecnología que les permite engañar a los clientes. Los bancos nos dimos cuenta de que incrementó este tipo de llamadas y decidimos que era importante advertir a la población para que no suceda esto”, precisó.

Comentó que las instituciones bancarias emprendieron una campaña de concientización y alertamiento de sus clientes para que no caigan en los engaños. Bajo el lema “Protégete, que no te engañen”; alertan sobre cómo operan esos fraudes. Una recomendación para identificar llamadas telefónicas fraudulentas es si les piden el número de identificación personal de la tarjeta, contraseñas o números de seguridad. Aclaró que ese tipo de datos no se piden en una llamada sino fue el cliente quien inició un proceso de aclaración.

También se recomienda no confiar en correos electrónicos, supuestamente enviados por el banco, donde se pide información confidencial de cuentas y se ofrece una liga para actualizar datos, pues en realidad es el mecanismo para robar información.

A quienes hayan caído en el fraude se les recomienda denunciarlo ante las autoridades y ponerse en contacto con su banco y darle seguimiento al proceso. Jiménez Rojas explicó que en los casos donde se documenta que el cliente no comprometió su información, la institución financiera puede absorber la afectación económica; el tiempo que dura ese procedimiento varía en cada caso.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) informó que, hasta octubre pasado, recibieron 2 mil 700 reclamaciones por posible robo de identidad y 45 mil reclamaciones por posibles fraudes bancarios.

