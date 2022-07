Banco Azteca: Ricardo Salinas Pliego sale en defensa de la firma ante acusación de fraude

Luego de que un usuario en redes sociales acusara a Banco Azteca de vaciar su cuenta de ahorro, el empresario y dueño de dicha institución bancaria, Ricardo Salinas Pliego, respondió que es difícil cuidar a los cuentahabientes si ellos mismos no empiezan por cuidar sus datos personales.

El empresario Salinas Pliego aseguró que en 24 horas el joven tendría una respuesta sobre su caso pero también le hizo una recomendación de no compartir información personal.

"En menos de 24 hrs le resuelvo esto, me dicen que están revisando los movimientos. AYUDENLE A LOS DEL BANCO NO COMPARTIENDO su información personal, es difícil cuidarlos si no se cuidan ustedes mismos. En Banco Azteca NO PEDIMOS, NI CONFIRMAMOS ningún dato personal de clientes", escribió en su cuenta oficial de Twitter, el presidente de TV Azteca.

Cabe destacar que la queja se generó luego de que Ricardo Salinas opinara sobre el robo de los ahorros de la actriz Verónica Bravo de la aplicación de BBVA.

"Pues ESO NO LE HUBIERA PASADO EN Banco Azteca, y si de alguna forma le hubiese sucedido y me entero, le regreso cada peso… como siempre lo he hecho", escribió el dueño de Grupo Salinas.

Acusan a Banco Azteca de vaciar cuenta

Por lo anterior, se viralizó una nueva queja en redes sobre un nuevo robo desde una aplicación bancaria, pero ahora en Banco Azteca.

Todo inició cuando el usuario en Twitter, Adigonzalezg acusó a Banco Azteca de transferir sus ahorros que ascienden a más de 120 mil pesos a otra cuenta que desconocía. Mediante un hilo de Tweets el cibernauta relató:

"Banco Azteca me vació mi cuenta de ahorro. El día 25 de julio desde muy temprano me empezaron a llamar que mi solicitud de crédito se había aprobado (cosa que yo nunca hice, ni solicité)".

"Al escuchar que me decían por cierta cantidad de dinero colgué la llamada, entré a la aplicación de Banco Azteca y cambié la contraseña, la sección en automático se cerró... y jamás volvió a abrir, me la bloquearon".

"Después me llegaron más correos donde mi dinero que tenía ahorrado se transfirió a otra cuenta (y yo sin poder hacer algo ya que mi aplicación bancaria seguía bloqueada)... Fui a la sucursal más cercana y no me dieron la ayuda correspondiente", contó el joven identificado como Adigonzalezg.

Asimismo, el usuario sostuvo que sus ahorros ascendían a 120 mil pesos y que serían destinados para comprar herramientas necesarias para su rehabilitación física y terapéutica, ya que es una persona con discapacidad.

JM