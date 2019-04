Avanza norma para regular uso de plástico en Jalisco

De acuerdo con Sebastián Gradilla, director ejecutivo de Protección y Gestión ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Norma Técnica Ambiental para la producción sustentable del plástico de un solo uso, ya está elaborada y en el proceso de validación. “Aunque para el 16 de abril apenas se tendría que haber convocado a mesas de trabajo, ya tenemos casi todas. Trabajamos en conjunto con investigadores, representantes de las cámaras Industrial y de Comercio, representantes de los productores de bolsas de plástico, asociaciones civiles, grupos representativos y organizaciones ciudadanas. Ya tenemos el borrador y está por validarse”.

El 16 de octubre de 2018, en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco fue publicado el decreto para reformar los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico del Estado y entró en vigor al día siguiente. En éste se señala que la Semadet, en conjunto con diferentes actores, elaboraría esta norma.

Además, Gradilla informó que en las próximas semanas estarían presentando la norma y que en ella se consideran la reducción, reciclaje y reutilización de los plásticos en el Estado. Aunque el Artículo Tercero Transitorio del decreto dice que la Secretaría implementaría campañas de concientización a partir de su publicación, según informó el funcionario, apenas se comenzarán con estas acciones.

Como parte de la iniciativa, en el decreto se menciona que en el Presupuesto de Egresos del Estado 2019 tendría que haber subsidios para poner en marcha las campañas de Semadet, sin embargo, de acuerdo con una publicación de este medio, no se etiquetó una partida específica para esto.

Gradilla señaló que el decreto establece que, a partir de 2020, se impondrán sanciones administrativas y económicas a quienes sigan usando productos con este material y que en la Norma Técnica mencionan que los ayuntamientos tendrán esta facultad.

La normativa considera la reutilización de desechos. ARCHIVO / EFE

Reciclaje es la opción efectiva: Inboplast

José Anguiano, presidente de los Industriales de Bolsas Plásticas (Inboplast), destacó que, a pesar de los acercamientos y mesas de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) para la creación de la norma, la solución para el problema de plásticos no es prohibirlos, sino reciclar la basura para usarla como materia prima en la elaboración de productos como las bolsas de plástico, pues en Inboplast ya se hacen así.

“Tenemos problemas muy serios por los ataques a las bolsas. Miles de empleos están en peligro. El problema no es prohibir, sino buscar alternativas”, expresó Anguiano. Además, resaltó que para evitar que la basura llegue a los océanos y ayudar más al planeta, tiene que haber programas o campañas de separación y reciclaje para lograr la concientización de la gente y los gobiernos.

Restauranteros buscan alternativas

Aldo de Anda García, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados del Estado de Jalisco (Canirac), informó que, a pesar de la nula información que les han dado, los restauranteros, guiados por las noticias, tomaron acciones para disminuir y eliminar el plástico de un solo uso, como dejar de dar popotes y buscar alternativas de desechables elaborados con materiales más amigables para el medio ambiente.

“Actualmente no sabemos nada. No tenemos información clara de cuándo entra en vigor. Nosotros nos hemos preocupado por lo que viene en las noticias y nos hemos ocupado en buscar estas opciones amigables con la naturaleza y, cada vez, presionamos más para que nuestros distribuidores tengan opciones más variadas, porque, de repente, sólo tenemos una opción que no es nada económica”, explicó el presidente de la Canirac.