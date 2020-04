Aumentan precio y especulan con venta de cerveza

En plena temporada de calor la cerveza se escasea y registra alza de precios en Guadalajara.

Luego de que por la alerta sanitaria provocada por el COVID19 Grupo Modelo y Heineken pararan producción, el impacto ya se refleja en las tiendas detallistas y distribuidores mayoristas que ya registran desbasto de algunas presentaciones y aumento de precios de un 30 por ciento en promedio.

Por ejemplo, en el Mercado de Abastos ya no tienen la presentación Mega o conocida como caguamas.

“Yo aquí no tengo, ya no hay, sí vendía pero desde hace dos semanas aquí se me terminó”, dijo Julio de Vinos Hernández ubicado en el Mercado de Abastos.

En otra comercializadora de bebidas la caja de caguama de Victoria subió a 450 pesos y antes estaba en 395 pesos, es decir subió 55 pesos en una semana.

“No hay nada de caguama, de medias tampoco hay nada, tenemos pura Estrella, pero están buscando mucho la Corona negra y la Caguama es la que más piden”, dijo una empleada de Sed Azteca.

En otra bodega informaron que el precio subió casi un 30 por ciento dependiendo la presentación.

Por ejemplo el cartón de Modelo de 24 latas cuesta 330 pesos y anteriormente estaba en 270 pesos.

“Desde esta semana comenzó a escasear ya no están surtiendo las cervecerías están cerradas. Aquí no tenemos nada de Megas que son las caguamas”, dijo una empleada de Bebidas Pepe

En la distribuidora El Valor la caja de Megas se vende a 450 pesos y costaba en 410 pesos.

La caja retornable de media de 24 botellas cuesta 300 pesos y estaba en 280 pesos.

Por el aumento de precio de algunos mayoristas, las tiendas de la esquina también han incrementado sus precios.

“No dicen nada, te dicen si quieres cómprarla y sino ahí déjala. Ya ves que la Corona cerró y los del mercado acapararon todo y lo que tienen lo venden bien caro”, dijo el propietario de una tienda de abarrotes de Tlaquepaque.

Jesús Briseño, presidente ejecutivo de Cervecería Minerva, informó que la cerveza artesanal también se está agotando. “Se está escaseando toda la cerveza, las grandes pararon y ya no hay en las tiendas está subiendo el precio en algunos canales. Sí se está escaseando en la semana y en unos días ya no habrá algunas presentaciones”, dijo.

