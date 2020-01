Atrapa Jalisco a turistas por su diversidad

La gran oferta turística, gastronómica y cultural de Jalisco permitió atraer las miradas de revistas como Travel+Leisure que ubicó al estado como el segundo destino internacional para visitar en el 2020 en su edición impresa.

En la edición de Internet de la revista, Jalisco se ubicó en el lugar 24, mientras que Baja California Sur en el quinto lugar, aunque el listado aparece en orden alfabético.

Gustavo Staufert, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC), explicó que muy pocos estados como Jalisco ofrecen una oferta de destinos de negocios y de placer.

Destacó que Jalisco ofrece destinos atractivos de ciudad, playa, montaña que se complementan con una gran variedad de productos.

"Jalisco si lo analizas bien, es la tercera entidad más importante para el turismo del país y económicamente eso es importante, solamente se ubica atrás de la Ciudad de México y Quintana Roo, pero también tenemos como estados una serie de microambietes que hace muy rico el circuito", comentó.

Por ejemplo, desde Guadalajara en cuatro horas de distancia hay playas, tienes montaña a menos de dos horas como Tapalpa y Mazamitla que son Pueblos Mágicos, además de lugares como Tlaquepaque y Tequila que se ubican cerca de la ciudad.

El directivo comentó que el nombramiento de la revista Travel+Leisure es el resultado del trabajo en conjunto que se hace con el Gobierno del Estado en materia de promoción desde hace tiempo.

"Estamos trabajando en conjunto para que los esfuerzos sean los mismos y vayan en el mismo sentido y beneficien a Guadalajara y beneficien a Jalisco", dijo.

Informó que en marzo próximo vendrán a la ciudad touroperadores de Italia que buscarán vender en su país toda la oferta turística de Jalisco.

Jalisco se ubicó entre los destinos obligados para viajar en el 2020 según la revista Travel+Leisure, en su primera publicación impresa del año "Where to go now 2020".

La revista contrasta a Jalisco con destinos como las Cataratas Victoria en la frontera de Zambia y Zimbabue, los Montes Dolomitas en Italia, la ciudad de Trondheim en Noruega, Kuala Lumpur en Malasia, la Patagonia de Argentina y Chile, Taos en Estados Unidos, Salzburgo en Austria y finalmente Kioto en Japón.

Para la selección de estos 50 destinos imperdibles del próximo año, los editores de la revista informaron haber tomado en cuenta las estadísticas turísticas, los grandes eventos que se realizan, las nuevas rutas aéreas y la apertura de nuevos hoteles y restaurantes.

LS