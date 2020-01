Eligen a Jalisco como destino a visitar en el 2020, revista Travel Leisure

Jalisco está entre los destinos obligados para viajar en el 2020 según la revista Travel Leisure, en su primera publicación impresa del año “Where to go now 2020”.

En un comunicado el Gobierno del Estado informó que la revista contrasta a Jalisco con destinos como las Cataratas Victoria en la frontera de Zambia y Zimbabue, los Montes Dolomitas en Italia, la ciudad de Trondheim en Noruega, Kuala Lumpur en Malasia, la Patagonia de Argentina y Chile, Taos en Estados Unidos, Salzburgo en Austria y finalmente Kioto en Japón.

Agregó que Jalisco es el único estado de la República Mexicana incluido en el listado de esta revista americana, líder en contenido turístico para consumidores del turismo de placer. El segundo puesto, sólo después de Arequipa en Perú.

“Finalmente, después de mucho trabajo en conjunto, Jalisco logra posicionarse en un 2do internacional, dentro de una lista de otros 50 destinos. Todo esto gracias al esfuerzo de muchos y a que el estado tiene una inmensa variedad de atractivos de todo tipo, todos puestos en el aparador para que quienes nos visiten, se lleven un excelente sabor de boca. Agradecido con todos quienes han hecho este trabajo posible. Este 2020, la responsabilidad será mucho mayor.” comentó el Secretario de Turismo, Germán Ralis Cumplido.

Para la selección de estos 50 destinos imperdibles del próximo año, los editores de la revista informaron haber tomado en cuenta las estadísticas turísticas, los grandes eventos que se realizan, las nuevas rutas aéreas y la apertura de nuevos hoteles y restaurantes.

Asimismo hicieron una encuesta con expertos; asesores de viajes, reconocidos escritores, conocedores de la hospitalidad y profesionales de la industria, para saber qué lugares tenían visualizados.

Cabe destacar que de 50 destinos, sólo los primeros 20 se encuentran en la versión impresa y Jalisco es de los pocos estados que tiene una página completa dentro de la publicación.

En cuanto al contenido de la nota, sobre el estado, Travel Leisure resaltó la extensa oferta de hoteles, las innovadoras propuestas gastronómicas y la riqueza cultural de Jalisco.

Además, en el texto se mencionan las más recientes propuestas hoteleras en Puerto Vallarta y Costalegre, así como la inversión en infraestructura y conectividad para transportarse entre dichos destinos y desde Guadalajara, anunciadas por el Gobierno de Jalisco.

“La Secretaría de Turismo hace un esfuerzo intenso por promocionar y posicionar los destinos de Jalisco a nivel nacional e internacional y sin lugar a dudas este 2020 redoblaremos esfuerzos para que el estado siga posicionándose en el gusto de la gente, todo esto con el fin de seguir generando derramas importantes para Jalisco”, añadió el funcionario estatal.

Dentro de la nota se destaca que Jalisco es “un estado donde la tradición y la modernidad se mezclan de una manera fantástica”.

NM