Aprovechar las oportunidades para trabajar

La pandemia por COVID-19 ha causado -en el mundo entero- incertidumbre por la manera en que rápidamente se propagó el virus y paralelamente a esta situación, vimos cómo los mercados bursátiles se desplomaron. La economía se genera con cada comercio que mantiene el flujo de dinero constante, con el confinamiento vino el cierre definitivo de empresas. A pesar de eso, hubo quienes resistieron los embates con una utilidad favorable.

Grupo Tornillero de Occidente es un negocio familiar, el señor José Othón Rosas González, inició hace 15 años. Hoy cuentan con cuatro sucursales. La más reciente la dirige su hijo: Jorge Eduardo Rosas Arévalo, estudió derecho y comenzó desde el día uno con la sucursal que está en Periférico y Mariano Otero.

Priorizan tanto las ventas de mostrador, que es donde obtienen un margen de ganancia más amplio, así como atención a empresas de transporte y empacadoras, ya que ofrecen birlos, tuercas automotrices y tornillería en general. Jorge cuenta con dos colaboradores y entre las cuatro tiendas suman entre 9 a 12 personas que laboran y que, afortunadamente, no hubo que despedir.

A prueba de pandemia

Las ferreterías, así como -en este caso- tornillerías, fueron catalogados como negocios esenciales, es decir, no cerraron sus puertas para continuar la venta por redes sociales como la mayoría lo hizo. Por el contrario, Jorge considera que la venta no bajó y tuvieron oportunidad de ampliar el catálogo de productos, principalmente en la sucursal matriz que está en Tlajomulco atendida por su hermano: Othón Emanuelle Rosas Arévalo. “Es un negocio a prueba de pandemia, sí afectó un poco, pero no dejó de vender”.

Pese al incremento de hasta un 20% en el acero, material del que está hecho el tornillo, la venta no ha mermado. Jorge, asegura que son los costos donde les perjudica la situación y lo atribuye al daño que sí presentaron otros establecimientos.

Un mercado que, Jorge Rosas espera ampliar a corto plazo, es el internet y las redes sociales. La tienda que maneja sí abrió una página en Facebook, pero no ha tenido tiempo suficiente para actualizarla ya que cuentan con más de 10 mil productos, confía en crear un catálogo para este nicho y así alcanzar a más clientes.

Durante este tiempo el aprendizaje ha sido cuidar el dinero y tener cierta cantidad para imprevistos. Así como diversificar el ahorro, por ejemplo, invertir en propiedades. Jorge ha tenido ese ejemplo de su padre quien es contador y ahora la principal fuente de ingresos es de sus rentas.

Aventurarse a emprender, sin excusas

Las eventualidades van a sorprender en cualquier momento, afirma Jorge Rosas al preguntarle cuál sería el consejo para aquellos que están por emprender. La respuesta está en la manera de resolver cualquier problema que está ligado a la propia experiencia de cada persona, agrega que la solución se encuentra en el momento que llega cualquier imprevisto. Finalmente aventurarse a ser su propio jefe es una satisfacción que te llenará de aprendizajes obviamente sin esclavizarte, pero sí, cuidando los aspectos financieros para evitar fugas, concluyó.

APOYO A LA COMUNIDAD

Responsabilidad social

Jorge Rosas, motivado por su carrera en Derecho, creó lo que hoy se volvió en la Fundación Legados. “Es un centro donde brindan apoyo a chicos en condiciones vulnerables a través del futbol. Se han colocado a algunos jóvenes en divisiones profesionales de equipos como el Monterrey, Atlas o Leones Negros. Reciben acompañamiento y asesoría legal para que conozcan cómo hacer tratos y convenios”. No es un negocio, pero para Jorge la satisfacción de ver que los jóvenes están haciendo de sus vidas algo basado en el deporte y no en adicciones, es una forma de llenar otros aspectos en su vida.

