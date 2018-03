Aprovechan laguna legal para inflar precios en "duty free" de aeropuertos

Las tiendas ubicadas en las zonas duty free de los aeropuertos operan en un “limbo” en cuanto a la inspección y regulación de precios al consumidor.

Aunque los productos adquiridos en estos establecimientos están libres de impuestos, en muchos casos su costo es mayor que en espacios comerciales que están fuera de la terminal aérea, en donde sí se incluyen los gravámenes.

Por ejemplo, una botella de 950 mililitros de Tequila Herradura Reposado cuesta en estos lugares 703 pesos, contra los 425 que se ofrece en una tienda de autoservicio.

Mildred Del Castillo, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que los duty free están regulados por la Ley Aduanera y la Ley de Aeropuertos, en donde se les da el carácter de depósitos fiscales, pero existe un vacío en la legislación, pues no se especifica la posibilidad de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pueda supervisar los precios, aunque tampoco lo prohíbe.

Para que la Profeco pueda intervenir, Sara Ruíz, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), planteó una iniciativa de reforma para que estos sitios estén sujetos al cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Atribuyen a las rentas precios altos en tiendas duty free

Una botella de agua en una tienda duty free cuesta 40 pesos, mientras que en una tienda de autoservicio cuesta alrededor de 4.50 pesos. ESPECIAL

Los altos costos en el alquiler de locales en el aeropuerto son de los factores que contribuyen al aumento de precios de los productos que se ofrecen en las tiendas duty free, argumentó la experta en impuestos Mildred del Castillo Gómez. La académica del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas refirió que por estar en zonas aduaneras de tránsito de turismo internacional el arrendamiento se dispara e impacta los costos de los productos que, aunque no pagan impuestos, terminan ofreciéndose a un precio mayor que en los comercios donde sí se cubre el gravamen.

“No se logra un ahorro significativo porque las rentas en ese tipo de establecimientos son muy caras, incluso en muchos casos se pagan en dólares y eso termina encareciendo los productos. Entonces los gastos de operación y las rentas tan elevadas que se pagan en aeropuertos internacionales y puertos de altura es lo que viene a encarecer los productos”, refirió.

Comprador en una de las tiendas duty free, Pedro Rodríguez, residente en Estados Unidos (EU), afirmó que no ha percibido un costo menor en estos comercios; dijo que en su experiencia es común encontrar productos mexicanos, como botellas de tequila, a un precio menor en California. “Me he encontrado botellas hasta dos dólares más barata allá que aquí. Me sale más caro comprarla aquí”, comentó el turista. La maestra Mildred del Castillo explicó que esta situación se presenta pues en el país el costo de la botella incluye 53% de IEPS más 16% de IVA y en las duty free, que no cobran los impuestos, el ahorro no se nota.

En un recorrido realizado por este medio en tiendas duty free del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara y el Benito Juárez de la Ciudad de México, se pudo detectar que ofrecen productos cuyo precio aparece sólo en dólares, sin especificar el costo en pesos o tipo de cambio. También promociones donde se ofrecía 25% de descuento sin especificar el costo unitario del producto.

Además, en una comparativa de precios de las zonas duty free con establecimientos fuera del aeropuerto se pudo comprobar es más caro comprar un libro o una botella de tequila en las tiendas “libres de impuestos”.

GUÍA

¿Qué son los duty free?

Son depósitos fiscales para la venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura. En este caso las mercancías no se sujetarán al pago de impuesto al comercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre que las ventas se hagan a pasajeros que salgan del país directamente al extranjero y la entrega de dichas mercancías se realice en los puntos de salida del territorio nacional. Los productos adquiridos en estos establecimientos están libres del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del impuesto de importación o del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

¿Obligaciones de los duty free?

Están obligados a pagar un aprovechamiento del 5% sobre los ingresos brutos obtenidos por la venta de las mercancías en el mes inmediato anterior. Contar con equipo de cómputo y de transmisión de datos enlazado con el del SAT. Llevar un registro diario de las operaciones realizadas, mediante un sistema automatizado de control de inventarios, debiendo otorgar a la autoridad aduanera acceso electrónico en línea. Transmitir al sistema electrónico a cargo de la autoridad aduanera, dentro de los diez días naturales al mes siguiente, la información relativa a la venta de las mercancías.

¿Quién puede abrir un local en el aeropuerto?

Los servicios comerciales que se refieren a la venta de diversos productos y servicios a los usuarios del aeropuerto pueden ser prestados directamente por el concesionario o permisionario, o por terceros que con él contraten el arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, casas de cambio, bancos y hoteles, entre otros.

Iniciativa busca proteger al consumidor

Sara Ruíz Chávez, diputada federal por la tercera circunscripción de Quintana Roo. FACEBOOK/SaraLatifeRuiz

Para que la Profeco pueda intervenir en las tiendas duty free, la diputada federal priista, Sara Ruíz Chávez, planteó una iniciativa de reforma para incluir en la ley que estos establecimientos estén sujetos al cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y a las atribuciones de la Profeco, aunque se trate de depósitos fiscales destinados a la venta de mercancías extranjeras y nacionales. “Se busca que los organismos de protección al consumidor tengan facultades de intervención al interior de todos los aeropuertos del país. En necesario dar competencia a la Profeco para inspeccionar los duty free en beneficio de los consumidores”, comentó la legisladora.

En la exposición de motivos de la reforma se refiere que los comercios existentes al interior de los aeropuertos nacionales violan derechos de los consumidores y no permiten las verificaciones de los establecimientos con el argumento de que se encuentran en territorio internacional.

La propuesta se presentó en febrero pasado y se turnó para su revisión a las comisiones de Comisiones Unidas de Transportes y de Hacienda y Crédito Público.

Operativos de la Profeco

El más reciente operativo de revisión de la Profeco en el Aeropuerto de Guadalajara ser realizó en agosto de 2013. En un comunicado de prensa emitido tras la revisión, se informó que 66 productos fueron inmovilizados en la zona duty free debido a tener los precios sólo en dólares y el manejo de información únicamente en idioma un extranjero. Por el mismo incumplimiento, en dos establecimientos con razón social Dufry México, S.A. de C.V. se inmovilizaron 39 y 36 productos, además de la colocación de sellos de suspensión.

Se realizaron un total de 12 verificaciones, en donde se identificaron violaciones a la NOM 142 (información oculta en etiqueta) en un restaurante y se inmovilizaron 19 productos.

En una tienda de venta de artesanías se encontró que no exhibía precios de algunos productos. Se colocaron sellos de suspensión en una tienda de venta de ropa por incumplir la NOM-020-SCFI-1997 de información comercial sobre etiquetado de pieles. En otra tienda de ropa se inmovilizaron 12 productos por incumplir la NOM 020 respecto a la información del importador.