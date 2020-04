Ante la pandemia, cinco de cada 10 hacen compras en línea

La crisis sanitaria y el aislamiento obligatorio incrementaron las compras en línea, por lo que 55.5% de los consumidores adquiere productos de esta forma, revela el Segundo Reporte sobre el Impacto del COVID-19 en Venta Online en México.

Karen Aguilera y su familia son el ejemplo. Optaron por comprar en internet desde enero pasado, una práctica que aumentaron ante la emergencia sanitaria. “El súper no lo hacía en internet, pero es buena opción”.

Alimento, moda y supermercado son los principales sectores beneficiados, subraya la Asociación Mexicana de Venta Online.

Al corte del pasado 19 de abril, las compras en línea en los sitios de los supermercados crecieron 195 por ciento.

Optan por compras en línea y apoyan al comercio local

Hace dos semanas, Perla Briseño y su esposo Gabriel Valencia decidieron ya no salir de casa por el COVID-19. Desde entonces, procuran que todas sus compras sean en internet, a través de aplicaciones y portales que les garantizan las mejores ofertas.

Perla explica que ya habían acudido a comprar la despensa al supermercado para cumplir con el aislamiento voluntario, “pero obviamente se va terminando y uno va necesitando más productos… entonces ahorita me dijeron de una plataforma en la que hago mi mandado”.

Acentúa que normalmente en las tiendas no tienen algún producto o está muy caro, “porque ahorita por el aumento de los precios tiene uno que estar saliendo a buscar a diferentes lugares. Por eso utilizo esta plataforma y se me hace bien porque tiene todo: abarrotes, regalos… y las mandan a mi domicilio”.

Destaca que prefirieron mandaditoo.com porque compran a los negocios locales. “La semana pasada hice un pedido de fruta y también pedí portobello… ese champiñón normalmente no lo encuentro. Creo que lo trajeron del mercado Corona. Van a los mercados y negocios locales y de ahí sacan la despensa. Es una buena idea para apoyar a los comerciantes de la ciudad”.

Dice que compra también con la aplicación de Rappi, pero en las dos hay diferentes precios. Su esposo agrega que estos últimos optan más por las cadenas comerciales. “Lo que nos llamó la atención es que están apoyando al comercio local. Ahorita es muy importante reactivar la economía de Guadalajara, por eso decidimos probar la plataforma y nos pareció bien”.

De acuerdo con el Reporte 1-Impacto COVID-19 de las Ventas en Línea de la Asociación Mexicana de Ventas (AMVO), desarrollado con otras empresas, las micro y las pequeñas empresas afiliadas a la organización han sido las más afectadas por la pandemia del coronavirus.

Por ejemplo, de las microempresas encuestadas, siete de cada 10 presentaron una disminución mayor al 25% en su volumen de negocios. Mientras que en las pequeñas el impacto negativo fue en cuatro de cada 10 (la diferencia con estas últimas fue que 6% reportó un incremento por arriba de 25% en las ventas del 23 al 27 de marzo).

Debido a las pérdidas que se han tenido en Jalisco, a principios de mes, un grupo de empresarios lanzó la campaña “Aquí nadie Truena” para incentivar el consumo local, la cual puede encontrarse con ese nombre en las redes sociales en donde se podrán consultar los datos de las compañías para adquirir sus productos. De acuerdo con los empresarios de Jalisco, a principios de abril se estimaba que alrededor de dos mil 500 comercios de alimentos habían cerrado y, de los que se mantenían en operación, registraban una caída en sus ventas de 50% y hasta 80 por ciento.

De acuerdo con la Asociación de Internet.mx, 25% de las personas que usan internet en el país realiza compras en línea. AFP/Archivo

Migran al mercado online

Con el objetivo de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas que se verán afectadas por el COVID-19, la Asociación Mexicana de Ventas lanzó a nivel nacional la plataforma gratuita AIUDA.org en la que podrán registrarse negocios que busquen aminorar el impacto en la caída de sus ingresos. En ésta ya se registraron 35 negocios de Jalisco, principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara.

La asociación detalla que la plataforma impulsada por Hot Sale funcionará también como puente entre las empresas y los consumidores. “Funcionará como apoyo para que todos aquellos comercios, desde restaurantes, gimnasios, comida a domicilio, moda, clases y otros que están siendo afectados en sus ventas en su punto físico, logren ofrecer sus productos y servicios en línea a través de promociones, tarjetas de regalo, cupones y precompras, etcétera”, acota el organismo.

Las categorías

De manera general, los consumidores por internet aseguran que las categorías que más han comprado en línea en este periodo son: en comida a domicilio (40% de los clientes), moda (30%), supermercado (28%), productos para el aseo del hogar (26%) y electrónicos (24%), con base en la Asociación Mexicana de Venta Online.

Los servicios

Los servicios más usados por internet son: los bancarios, telefonía móvil, pagos al Gobierno y movilidad urbana.

TESTIMONIO

“Tomamos medidas drásticas”

Por temor a ser infectados de coronavirus, debido a que los integrantes de la familia tienen asma, Karen Aguilera y su esposo decidieron iniciar la cuarentena desde enero pasado.

Desde entonces realizan las compras en los portales de internet de los supermercados, farmacias y grupos de redes sociales seguras. Estas últimas para adquirir alimentos preparados.

Las compras de la despensa las realizan directamente al portal del supermercado, el cual forma parte de un grupo de empresas que, a través de sus sitios web, reportan que debido al aumento en la demanda pueden tardar incluso días en hacer llegar los productos.

Aclara que la compra de estos productos no la realizaba en internet antes de la pandemia, “siempre iba directamente”, pero sí tiene experiencia comprando en línea, por ejemplo, en Amazon.

Señala que el problema de hacer el súper en línea es que “haces una lista y no te mandan todo. Desgraciadamente sí hay cosas que, por ejemplo, tengo que comprar y no me las traen del súper. En este caso, como la más sana soy yo, salgo una vez a la semana y sólo para comprar lo que no me traen”.

Insiste en que le preocupa que alguien de la familia resulte infectado, sobre todo porque forman parte de los grupos vulnerables. Además de ser asmáticos, ella y su esposo tienen sobrepeso. “También por eso es que hemos tratado de cuidarnos lo más posible”.

Precisa que la decisión de aislarse anticipadamente la tomaron porque su esposo tiene contacto con gente en Asia. “Antes de que llegara el virus a América, nosotros nos encerramos. Hicimos cuarentena desde antes de que llegaran los primeros casos a México. A mi esposo le tocó platicar y estar en contacto sobre cómo vivieron la crisis (en China). Así vimos que estaban dejando los vuelos (en México), la gente iba y venía… entonces nosotros optamos por aislarnos semanas antes de que se detectara el primer caso positivo del coronavirus en México”.

Agrega que el trabajo de ambos les ha permitido iniciar el aislamiento voluntario desde principios del año. Hacen trabajo desde casa porque ella es administradora y su esposo es maestro en línea. “Entonces no tuvimos la necesidad de salir”.

El comercio electrónico seguirá creciendo. Antes, la principal razón era el precio; ahora también es por comodidad. Eric Pérez-Grovas, presidente de la Asociación Mexicana de Venta Online.

TELÓN DE FONDO

¡Cuidado con los fraudes!

A finales de septiembre pasado, Alejandrina Mayorga recibió la llamada de una persona que se hizo pasar por un empleado de la institución bancaria en la que tiene su cuenta, quien la alertó de un intento de robo de su tarjeta. La joven decidió colgar y comunicarse al banco en donde le informaron que, por motivos de seguridad, tenían que dar de baja sus tarjetas. “Me informaron que sí habían muchos intentos de cobro: uno por dos mil 500; otro por mil 500. Otros eran por los mismos montos y muchas veces…”.

Entre enero de 2018 y junio de 2019, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó 215 mil 072 reclamaciones por consumos vía internet no reconocidos en el Estado de Jalisco contra entidades financieras; es decir, en esos 18 meses se denunciaron un promedio de 393 casos diarios.

Afectaciones

Entre enero de 2018 y junio de 2019, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó un promedio de 393 reclamaciones al día por consumos vía internet no reconocidos en Jalisco.

¿Quiénes tienes internet?

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019, en México hay 80.6 millones de usuarios de internet, que representan 70.1% de la población de seis años o más.

La cifra anterior reveló un aumento de 4.3 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2018.

Los tres principales medios para la conexión de usuarios a internet en 2019 fueron: el celular inteligente (smartphone), con 95.3%; la computadora portátil, con 33.2%, y la computadora de escritorio, con 28.9 por ciento.

En el Estado, 80.7% de la población de seis años o más utilizaba un teléfono celular en la fecha del estudio.

