Año Nuevo: Hacen fila de dos km para compras en súper de Zapopan

Con membresía en mano, mascarilla y una medición de la temperatura, los clientes de un supermercado ubicado en Rafael Sanzio y avenida Vallarta, en Zapopan, comenzaron a ingresar a las 10 de la mañana.

Algunos llegaron a formarse desde las ocho, pues para la hora de apertura la fila ya daba varias vueltas.

Como el caso de Angelina, quien acudió por pasteles para la cena de Año Nuevo y fue de las primeras en entrar y salir. O Rosa Elena Rodríguez, quien llegó a las 8:30 a.m. por los regalos faltantes de Navidad e ingredientes para la cena de fin de año.

"No me imaginé que hoy estaría así, yo pensé que solo en Navidad”

“No entiendo por qué esperamos hasta el último momento (para comprar). Se nos llega el día y no somos previsores. No me imaginé que hoy estaría así, yo pensé que solo en Navidad”, compartió.

José Álvarez también acudió por provisiones para este 31 de diciembre, como vinos y panes: “me parece que la fila es por la calidad de productos que venden aquí, los precios y porque todos somos descuidados y al final siempre acudimos”.

Aunque la fila era de hasta dos kilómetros, una vez que el supermercado abrió sus puertas, la gente fluyó.

Y, aunque muchos acudieron por muchas cosas, otros solo por una en especial, como Osvaldo Luna. Él aprovechó su viaje de trabajo de Zacatecas a Jalisco para comprar un suavizante de telas grande, “pero como sé que se pone la fila así, me vine a las nueve de la mañana, aunque sí es incómodo esperar”.

Pero también hay quienes trabajan de planta, mediante una aplicación, comprando todo para que las familias no salgan de sus casas.

Jorge Alberto informó que él y su compañero se quedan ocho horas en el lugar, haciendo pedidos para quienes quieren evitar las filas y vueltas.

“Últimamente, casi siempre hay pedidos. Son filas de 20 minutos para entrar y también para pagar. Pero en la semana de Navidad había todavía más gente”, detalló.

Mientras que otras personas, como Lucía, sugirió que, para evitar las filas y aglomeraciones, el lugar debería abrir más temprano, como lo hacen otros supermercados.

