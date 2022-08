Andrés Manuel López Obrador: A México le faltó ir por más refinerías

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que a su administración le faltó “atrevimiento”, pues en vez de comprar sólo la refinería de Deer Park en Estados Unidos, debieron adquirir tres o cinco plantas más.

“Ya terminamos la refinería de Dos Bocas, pero también tuvimos suerte porque por la desgraciada pandemia, que tanto daño hizo, los petroleros del mundo, pensaron que ya no se iba a necesitar el petróleo y que los carros iban a hacer eléctricos y comenzaron a vender las refinerías.

“Compramos una, tuvimos suerte, pero como que nos faltó un poco más de atrevimiento porque era no para comprar una en Texas sino unas tres o cinco, pues nos costó 600 millones de dólares y seis meses como aumentó el precio de la gasolina en el mundo, ya se pagó”.

Al encabezar una supervisión sobre los acuerdos de programas y acciones de su Gobierno con autoridades municipales de la Sierra de Sonora y Chihuahua, el Mandatario refirió que junto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pondrán en marcha un plan de energías limpias, con parques solares y la producción de litio, para acercar más a Sonora con Estados Unidos a través del T-MEC.

“Todos deseamos que ya no se use el petróleo, que no haya cambio climático, pero son procesos que llevan tiempo porque hay que tener nuevas tecnologías, como las baterías de litio que hay en Sonora, en Bacanora, vamos a desarrollar el litio, peo va a llevar tiempo”.

En la plaza central del municipio serrano de El Rosario, el Presidente López Obrador aseguró que es mejor heredar pobreza que deshonra, porque el corrupto no solo se daña asimismo sino también a su familia.

Reiteró que a los servidores públicos el único negocio que les debe interesar es servir al pueblo de México.