 Alertan por anomalías de supuesta financiera

Ricardo acudió el año pasado a One Capital para tramitar un préstamo. Luego de ingresar al portal de la compañía e introducir sus datos, fue contactado y comenzó el proceso para obtener un crédito por más de 300 mil pesos.

Sin embargo, reclamó que la empresa lo defraudó con 45 mil pesos que le fueron requeridos como “honorarios” para poder asumir el riesgo del empréstito.

Por ello, interpuso una denuncia el 9 de enero ante la Fiscalía estatal en contra de Fernando “N” y Christian Adán “N”, quienes lo atendieron a nombre de la “financiera”. La carpeta de investigación quedó consignada con el número 2473/2020.

“Me dijeron que necesitaban esa cantidad para proceder con el crédito. A mí ya no me gustó y me puse muy nervioso, pero me dieron un acta constitutiva y el RFC de la compañía para que me despreocupara”, contó.

A pesar de sus dudas, cedió la cantidad, pero el monto que pedía jamás llegó. Solamente recibía excusas y prórrogas por parte de los trabajadores.

“Te prometo que estaba programada la dispersión, pero no sé qué rollo. Yo sé que estás desconfiadísimo y no crees en nada”, le dijeron el 16 de diciembre, alegando que la transferencia no se hizo por una confusión.

El caso de Ricardo no es aislado, pues al historial se suman al menos otras 12 personas que fueron identificadas por él y otros afectados en redes sociales.

Benjamín entró en contacto con la empresa en septiembre y le entregó 50 mil pesos por un crédito que tampoco le concedieron.

“Te dicen que para poderte liberar tu dinero hay que dar un cierto porcentaje. Y uno de ingenuo les cree”, dijo.

José dio 84 mil pesos a cambio de un empréstito para comprar una casa que nunca se concretó. A Carolina le pidieron cinco mil 250 pesos con la promesa no cumplida de prestarle 90 mil pesos.

“Decían que la persona que iba a aportar el dinero no tenía confianza en que iba a pagar. A mí se me hizo raro, porque yo tengo buen historial”, comentó José.

En una visita de este medio a las oficinas de One Capital, empleados afirmaron que tiene cinco años en funcionamiento. Aunque reconocieron que no está registrada ante la Condusef, afirmaron que está avalada por la Profeco, instancia que no regula ni tiene injerencia directa en la actividad de la financiera.

Alertan sobre los préstamos de tipo express

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte en su portal de internet que es una práctica usual que las supuestas empresas “gestoras” de créditos suelen solicitar a sus víctimas una cantidad de dinero previa al préstamo por diferentes conceptos, como el pago de un seguro o la realización de un estudio socioeconómico.

Sin embargo, es común que estas empresas no entreguen el dinero que solicitan ni tampoco autoricen el crédito que pide el cliente.

Para realizar un préstamo de este tipo, la Condusef recomienda que se haga con entidades que aparezcan registradas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).

En el caso de One Capital, acusada de fraude financiero, no aparece en el registro bajo su nombre comercial, ni bajo su razón social Value Portafolio de Negocios & Capital, S.C.

“No se puede saber si las empresas que no están registradas son confiables o no. Si usted decide hacer un trato con una de ellas y no aparece registrada, no puede recurrir a la Condusef en caso de alguna aclaración o reclamo”, explicó una empleada de la dependencia a la que se consultó sobre el caso.

Además de la ausencia de One Capital en los registros del SIPRES, existen otras irregularidades que sugieren su ilegitimidad, como el hecho de que en su página de internet afirman tener 14 años de experiencia, pero su Constancia de Identificación Fiscal señala que comenzó operaciones apenas en febrero de este año.