Ahora el IMSS contradice a AMLO en cifras de empleo

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, reconoció la caída en la creación de empleos durante el mes de mayo y contradijo las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Mandatario afirmó que “hay 481 mil jóvenes inscritos en el Seguro que, si se suman, cambian completamente el informe” del empleo en el país.

Sin embargo, el titular del IMSS apuntó que los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no son empleos nuevos porque el organismo no recauda recursos con ellos. “La cifra de los Jóvenes Construyendo el Futuro no la consideramos como empleos nuevos; sí hay que mencionar que están recibiendo un ingreso y tienen seguridad social, pero como reciben una beca no cotizan para el retiro ni sus jefes aportan cuotas obrero-patronales”.

Becas del Gobierno no se consideran empleos

Ante la petición del Presidente Andrés Manuel López Obrador de sumar las plazas de los becarios de Jóvenes Construyendo El Futuro como parte de los empleos creados en México, los propios lineamientos del programa contradicen al Mandatario: una beca no es un empleo formal.

De acuerdo a las reglas de operación del programa de becarios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de enero, se puntualiza que los beneficiarios del programa “no tendrán la calidad de trabajador bajo ninguna circunstancia”.

En esa misma parte, cuando se explica lo que significa “Capacitación” para términos del programa, se específica que es un proceso “orientado a la adquisición o reforzamiento de experiencia laboral y desarrollo de habilidades técnicas y blandas que incrementen las posibilidades de colocación de los jóvenes en un puesto de trabajo”.

El presidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, confirmó que los becarios no se contabilizan en las cifras de crecimiento del empleo pese a estar registrados ante el Seguro Social al recibir prestaciones de ley.

De contabilizarse a los becarios de Jóvenes Construyendo El Futuro como plazas formales, tal y como sugiere López Obrador, Jalisco no sería el segundo sino el sexto lugar nacional con mayor generación de empleos con 51 mil 813, sumando los 37 mil 861 trabajos formales que contabiliza el IMSS y los 13 mil 592 jóvenes vinculados al programa del Gobierno federal.

El primer lugar correspondería a Chiapas, Entidad con mayor número de becados con 109 mil 361 vinculaciones. Pero en los números oficiales del IMSS, Chiapas ha perdido cuatro mil 059 empleos, siendo uno de los cinco estados del país con pérdida de puestos de trabajo de enero a mayo de 2019.