Aerolínea mexicana se adelanta al Buen Fin y ofrece dos promociones en vuelos

No solo tiendas departamentales forman parte del catálogo del Buen Fin, también las aerolíneas, así que, si estabas esperando el 17 de noviembre para aprovechar los descuentos que se ofrecen durante este fin de semana de promociones, esta noticia te puede interesar.

Volaris se ha adelantado y ha lanzado dos promociones increíbles para todos aquellos amantes de los viajes, con estas dos ofertas podrás conseguir vuelos baratos, ya sea que quieras viajar al interior de México o fuera del país.

Cabe señalar que esta aerolínea es una de las que ofrece bajos costos en México, permitiéndote volar de manera económica, además recordemos que generalmente suelen ofrecer descuentos para algunos destinos de su catálogo.

Promociones de Volaris previo al Buen Fin 2023

Viajes internacionales con un 30% de descuento

La primera oferta que hace la aerolínea es la posibilidad de viajar a destinos internacionales con un 30% de descuento y si eres miembro de Volaris Club obtendrás un 20% de descuento adicional en tu compra.

Para reservar un vuelo con esta promoción, lo único que debes hacer es seleccionar tu destino y en el apartado que te da la opción de agregar un código de promoción solo deberás ingresar el código de promoción que te brinda Volaris: VLN30.

Ojo, esta promoción tiene como fecha límite para hacer la compra el día de mañana 02 de noviembre y la condición es seleccionar un viaje entre el 1 de noviembre y el 14 de diciembre de 2023 y aplica únicamente en reservación zero y básica. No aplica en TUA, impuestos ni servicios adicionales, tampoco aplica en grupos mayores a 10 personas.

En cuanto al equipaje, si adquiriste la reservación zero es una tarifa preferencial que incluye el transporte de 1 objeto personal, cuya medida no exceda 35x45x20 cm, por otra parte, si adquiriste la reservación básica, esta te incluye 1 objeto personal, cuya medida no exceda 35x45x20 cm más 1 maleta de mano cuya medida no exceda 55x40x25 cm y que en su conjunto no excedan de 15 kg.

Viajes al interior de México desde $99 pesos

Si quieres disfrutar de los paisajes que ofrece el país, no pierdas más tiempo, pues hoy es el día límite para aprovechar los vuelos de $99 pesos que ofrece Volaris.

Esta tarifa aplica en vuelos nacionales desde Huatulco hacia Ciudad de México operados por Volaris, si formas parte de Volaris Club, recuerda que tus promociones son aún mejores, pues puedes adquirir vuelos desde $50 pesos en viajes sencillos.

De acuerdo con los términos y condiciones de Volaris, el precio total del vuelo $673MXN, considera la tarifa base, TUA e impuestos de un vuelo en la ruta anteriormente mencionada, asimismo te recuerdan que el costo de la TUA es diferente en cada aeropuerto.

La condición de esta promoción es viajar entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2024; para el equipaje los requisitos son los mismos que en la promoción anterior.

Es importante resaltar que estas ofertas solo puedes adquirirlas desde el sitio web oficial de la aerolínea, Volaris.com.

