Aditivo para plásticos ofrece seguro verde a productores

Los recientes cambios en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico del Estado de Jalisco y la aplicación de la Norma Técnica Ambiental a partir del ya próximo 2020 están incentivando a distintos sectores de la industria del plástico hacia el uso de alternativas para presentar a los usuarios productos de consumo diario más amigables con el medio ambiente.

Una opción para los fabricantes de bolsas, envases, películas y otras piezas de uso comercial e industrial con base en polímeros es el aditivo Eco One, que permite que la biodegradación acelerada se lleve a cabo en un promedio de cuatro años cuando se colocan en vertederos de basura o residuos y el plástico se encuentre en condiciones de cero oxígeno (enterrado), ahí los elementos activos del aditivo comienzan el proceso de biodegradación con bacterias anaerobias.

“Eco One es un sistema que ofrece un seguro ecológico a los empresarios que decidan usarlo. Por una parte, cubre la biodegradación acelerada en un periodo promedio de cuatro años en tiraderos de basura que tengan la condición de 0% de oxígeno para que sus elementos bioquímicos comiencen a trabajar. Otro beneficio es que los productos a los que se les añadió el aditivo son reciclables 100 %, no pierden ninguna de sus características, ni propiedades, esto permite reusar sin ningún problema”, explica el ingeniero químico Gabriel Vilchis, asesor del Grupo Innecsus, conjunto de empresas mexicanas que desarrolla soluciones innovadoras, ecológicas y sustentables para el sector de plásticos.

La eficacia del aditivo ha sido validada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), usando condiciones de vertederos mexicanos mediante la norma internacional ASTM-D-5511. Los estudios indican que Eco One de Noverek ayuda a la descomposición natural del plástico. Además, cuenta con distintas certificaciones en Estados Unidos y se fabrica bajo secreto de patente industrial que garantiza su calidad y desempeño.

“También hay que sumar al seguro ecológico que ofrece Eco One, la posibilidad de obtener biogás a partir del proceso de biodegradación que se realiza en los vertederos. El metano que se desprende puede ser utilizado para generar energía eléctrica” explica Gabriel Vilchis y agrega: “Los productores tienen en Eco One la oportunidad de ofrecer piezas de calidad, ya que el aditivo está disponible en varios grados de acuerdo al polímero que se vaya a biodegradar, pero siempre ofreciendo la calidad y los resultados de biodegradación acelerada, reciclaje y generación de energía”.

Nueva mentalidad

Algunos productos etiquetados como ecoamigables no no lo son tanto como afirman. ARCHIVO / EL INFORMADOR

Elaborar productos de plástico más amigables con el medio ambiente y reciclar son las opciones que deben seguir los empresarios de la industria del plástico en México ante las nuevas leyes que están implantando los gobiernos estatales en todo el país, señala el ingeniero del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Rodrigo Abraham Castro, especialista en polímeros.

El académico del IPN señala que: “Existen productos que se hacen pasar por “verdes” como los compostables y plásticos de origen vegetal que no por ello implica que sean amigables para el medio ambiente o que se biodegraden significativamente más rápido que un polímero de origen fósil. En el país no hay una industria sólida para producir composta, aunque hay algunas plantas de composta que opera el Gobierno, su función es dar tratamiento a la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Orgánicos (FORSU) para evitar que éstos lleguen a sitios de disposición final. En las plantas de composta al llegar un contenedor a FORSU con una gran cantidad de plástico, se rechaza y devuelve y es enviado a disposición final. Es muy difícil la separación física de materiales convencionales y materiales “verdes” que no son reciclables y por ende puedan afectar los procesos actuales de reciclaje”.

El experto en polímeros añade que el uso de aditivos como Eco One por sus ventajas de biodegradación acelerada, reciclaje y generación de biogás es una alternativa útil para la industria del plástico. “Los empresarios deben de adoptar distintas herramientas que ya están disponibles para desarrollar sus productos y ayudar a bajar los índices de contaminación, también los usuarios deben apostar a reciclar”.

Líder en reciclaje

Información de la asociación civil Ecoce indica que durante 2017, en México se consumieron más de 768 mil toneladas de plástico PET, y se reciclaron 445 mil toneladas, es decir 58 % de la producción.

“Eco One es compatible con polímeros como PE, PP, PET, PS, PA (nylon), EVA, ABS, PVC, PC (policarbonato) EVOH y PU. Permite que sin ningún problema se realicen procesos de reciclaje y se ofrezcan líneas de productos nuevos verdaderamente sustentables”, indica el ingeniero Gabriel Vílches, asesor de Grupo Innecsus.

Ejemplo de la industria de reciclaje en el país, es la empresa PetStar, que en su informe 2017, indica que tres millones 100 mil botellas fueron recolectadas y elaboró más de 51 mil toneladas de resina reciclada PET grado alimenticio.