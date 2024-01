Actualización UMA 2024: estas son las multas y trámites que suben

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este martes 09 de enero que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) será de 108.57 pesos.

Lo anterior representa un valor mensual de 3 mil 300.53 pesos y valor anual de 39 mil 606.36 pesos. Esto entrará en vigor a partir del 01 de febrero de 2024 y representará un incremento en el costo de algunas obligaciones de los ciudadanos que se calculan mediante este mecanismo.

Esta unidad de referencia comenzó a utilizarse en el país desde 2016 con el objetivo de determinar la cuantía del pago de las obligaciones establecidas en las leyes federales, de las entidades federativas y en las disposiciones jurídicas que pertenezcan de lo anteriormente mencionado.

También se creó con el objetivo de sustituir el esquema Veces Salario Mínimo (VSM) y así poder reducir el impacto inflacionario en caso de un aumento en el salario mínimo.

¿Cuáles son las multas y trámites que suben con el UMA?

Multas de tránsito entre las que se encuentran:

Uso de celular mientras se conduce, invadir carriles reversibles, estacionarse en lugares prohibidos, no respetar el programa Hoy No Circula, exceder el límite de velocidad o no usar el cinturón de seguridad.

Verificación Vehicular.

Créditos hipotecarios.

Impuestos.

Prestaciones.

En relación con el incremento en la Unidad de Medida y Actualización, no solo se producirá un alza en los costos de los procedimientos mencionados, pues es importante destacar que también experimentará un aumento el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Esto resultará en un encarecimiento de los combustibles, las bebidas saborizadas con y sin alcohol, así como de los productos derivados del tabaco. Por otro lado, es importante señalar que el salario mínimo experimentó un aumento del 20 por ciento a partir de enero de 2024.

YC