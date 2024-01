Estas son las tarjetas en 2024 que no consultan tu historial en buró de crédito

Las tarjetas de crédito son herramientas financieras que día con día comienzan a ser más utilizadas debido a la comodidad y flexibilidad en las transacciones cotidianas. Para solicitar una tarjeta de crédito, es esencial contar con un historial crediticio positivo en tu Reporte de Crédito Especial, ya que la falta de este historial podría resultar en la negación del acceso a la tarjeta por parte de muchos bancos.

Si ya has tenido algunas que otras taches en tu historial, aunque tú quieras iniciar con el pie derecho o enderezar tu camino, al revisar tu Buró de Crédito algunos bancos no te considerarán un deudor responsable y, por lo tanto, no te otorgarán una tarjeta de crédito.

Ahora bien, debes saber que existen algunas tarjetas en México que no recurrirán a revisar tu buró crediticio para brindarte la tarjeta, por lo que son una gran oportunidad para comenzar con cuenta nueva si es que no estás al corriente con tu historial crediticio.

¿Cuáles son las tarjetas de crédito que no revisan buró de crédito en 2024?

Klar

Tiene una función 2 en 1, ya que implica la realización de un depósito como garantía, el cual también se utiliza para generar un rendimiento del 10% de la tasa anual. Permite efectuar pagos de manera similar a cualquier tarjeta de débito o crédito y posibilita el retiro de efectivo hasta el 70% del límite concedido.

Sin embargo, es crucial ser cauteloso con este servicio, ya que conlleva una tasa mensual de interés del 10% al 14%. En caso de exceder la fecha límite de pago, el saldo pendiente se difiere a mensualidades con un interés anual del 168%.

Stori

La tarjeta no verifica tu historial crediticio, tampoco impone una tarifa anual por el uso del plástico, y, además, la cuenta no requiere un depósito mínimo inicial, permitiéndote abrirla sin inconvenientes.

BanBajío

Para obtener la tarjeta y recibir el plástico correspondiente, será necesario realizar un pago inicial equivalente al 1.25% del financiamiento que elijas aprovechar. Por ejemplo, para obtener 10 mil pesos al mes, se requerirá un monto mínimo de 125 pesos para que la solicitud sea aprobada.

Esta tarjeta aplica una tarifa anual de 550 pesos. Sin embargo, ofrece beneficios como compras a meses sin intereses y cashback, con reembolsos del 35% en tus compras realizadas en Estados Unidos.

Vexi American Express

La Tarjeta Vexi American Express está diseñada para aquellos que buscan iniciar o mejorar su historial crediticio. Sus líneas de crédito comienzan desde los 750 pesos y pueden aumentar a medida que adquieras experiencia en el uso de la tarjeta.

En cuanto a las tasas de interés ordinarias, estas oscilan entre el 22.17 y el 42.52% anual.

YC