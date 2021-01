AMLO afirma que la economía de México crecerá en primer trimestre

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que la economía de México crecerá en el primer trimestre del año y se recuperarán los empleos perdidos durante la pandemia por el COVID-19.

"Vamos recuperar los empleos perdidos, acaba de dar a conocer el Banco de México que hay signos de recuperación de la economía mexicana, y coincidimos con eso. Tenemos elementos para poder afirmar que en estos tres meses, en este primer trimestre va a crecer la economía y vamos a recuperar empleos que se perdieron”, subrayó.

AMLO señaló durante la conferencia de esta mañana que en diciembre siempre se pierden entre 200 y 300 mil empleos, pues acusó que hay empresas bajo el esquema de subcontratación que despiden a trabajadores para evitar pagarles prestaciones, por eso, señaló, es que se busca prohibir el “outsourcing”.

"En diciembre se perdieron empleos pero no por los efectos de la pandemia, no fue por eso, es porque en diciembre siempre se pierden empleos, es un mes atípico, porque se despide a trabajadores para no pagarles el aguinaldo y luego se recontratan a los mismos trabajadores".

"Todas esas prácticas fraudulentas para que no se perjudique al trabajador, que se le garanticen a los trabajadores su prestaciones", dijo.

AC