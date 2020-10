¿Qué es el outsourcing o la subcontratación?

El outsourcing o subcontratación es un mecanismo de contratación de personal a través de una empresa ajena a la compañía donde va a laborar, por eso también se le denomina proceso de tercerización; su objetivo original es la de reclutar, seleccionar y administrar personal para otras compañías y negocios bajo indicadores de eficiencia y estándares de calidad, siendo responsables tanto de la logística del personal como sus resultados y prestaciones laborales.

Esto permite a las empresas que contratan sus servicios ahorrar costos, flexibilizar estructuras y centrarse en los objetivos claves de su negocio.

En la subcontratación formal de personal existen relaciones de trabajo triangulares; esto quiere decir que se involucra a un patrón, a un beneficiario del servicio y a un trabajador, además de que los contratados en estos esquemas tienen derecho a todas las prestaciones y derechos consignados en las legislaciones laborales y de seguridad social vigentes en el país.

El problema de este mecanismo de contratación es que en el terreno de la informalidad se volvió una fórmula para evadir impuestos y el pago de las prestaciones laborales que otorga la ley a los trabajadores que, por la necesidad de tener un trabajo o desconocimiento, aceptan trabajar bajo estas condiciones ilegales.

En este contexto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este martes en su conferencia de prensa mañanera que va a presentar una iniciativa de ley para que desaparezca el outsourcing. "Va a ser un tema polémico", declaró; también aseguró que reformas hechas en el pasado tenían como fundamento ayudar a las empresas que desprotegían a los trabajadores.

No obstante, es necesario aclarar que no todas las empresas de outsourcing o subcontratación se encuentran fuera de la ley. Hay empresas que están dentro de la legalidad respetando los derechos de los trabajadores y que se encuentran agrupadas, por ejemplo, en la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH), quienes han expresado la necesidad de que se regule la actividad del outsourcing, pero que no se desaparezca.

JM