A pesar de la desaceleración, Grupo Mega prevé crecimiento

En un entorno de desaceleración económica por el COVID-19, la arrendadora tapatía Operadora de Servicios Mega espera crecer 30% al cierre de este año en su cartera de crédito, en comparación al año anterior.

La firma de arrendamiento reportó al segundo trimestre de 2020 un crecimiento de 25% en su cartera de crédito, al sumar 10 mil 272 millones de pesos (MDP) contra los ocho mil 219 millones que tenía al cierre del 2019.

Guillermo Romo Romero, presidente del Consejo de Grupo Mega, destacó los resultados obtenidos por la firma de arrendamiento al primer semestre del año. Para apoyar a sus clientes que se vieron afectados en la coyuntura que representa la pandemia del coronavirus, la firma lanzó una línea de crédito para el pago de nómina.

“Nosotros no hacemos nada de nómina, no está dentro de nuestro modelo de negocios, pero lo hicimos para apoyar a nuestros clientes para que no tuvieran que despedir gente, no tuvieran que recortar personal y apoyarlos a seguir creciendo”, sostuvo.

Adicionalmente apoyaron a algunos clientes con el diferimiento de pagos desde uno hasta seis meses. “Estamos muy pendientes de la cartera, estamos muy pendientes de nuestros clientes, le hemos dado unas cinco o seis vueltas a la cartera cliente por cliente tratando de ver cómo están ellos y cómo los podemos ayudar para que esto sea más llevadero”, añadió.

El crecimiento reportado en la primera mitad del año se debe a las pequeñas y medianas empresas (pymes). “Gran parte es por la gran necesidad de financiamiento del sector, desafortunadamente el Gobierno no ha podido o no ha tenido la capacidad de apoyar a este sector como lo necesita y se recargan en este tipo de financieras como el nuestro para poder cumplir con sus compromisos y seguir creciendo”, agregó.

El directivo de la firma habló sobre los principales desafíos que enfrentará en la segunda mitad del año. “Los retos serán en los que se vayan encontrando nuestros clientes, somos por ellos, si les va bien, nos va bien a nosotros, por eso estamos al pendiente de cómo poder seguirles apoyando sectores que, a pesar de lo que estamos viviendo, tienen una crecimiento importante”, sostuvo.

Otro de los retos será fortalecer el balance de la compañía, tener utilidades y mantener la transparencia.

Oportunidad de financiamiento

Ante lo complejo que resulta a las pymes solicitar financiamiento a instituciones tradicionales, las arrendadoras son una opción para llevar capital fresco, señaló Fernando Padilla, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom).

“Los canales tradicionales están abiertos a temas de reestructuras de créditos, pero no están abiertos en el tema de nuevos préstamos y nuevas líneas de financiamiento. Las empresas necesitan tener acceso al financiamiento y las Sofomes estamos en posición de seguir colocando”, indicó Padilla a medios nacionales.

Destacan fortaleza

La solidez financiera de la empresa y las buenas prácticas de gobierno corporativo contribuyeron a que las firmas Standard & Poor’s y Moody’s ratificaran durante junio y julio, respectivamente, la calificación crediticia de la compañía (en escala global y nacional).

La ratificación en la calificación otorgada por Standard & Poor’s se basó en una mayor diversidad de negocio, mayor estabilidad de ingresos, y mejor administración y gobierno corporativo.

Guillermo Romo, presidente del Consejo de Grupo Financiero Mega, destacó que este factor es de gran relevancia ante la incertidumbre imperante por el COVID-19.

“En este respecto, es importante recordar que Mega destaca en el sector financiero, no bancario, por su alto nivel de transparencia, pues dentro de las principales empresas de arrendamiento independientes en México es la única regulada, lo que significa que sus prácticas cumplen con la normatividad establecida por la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV)”, dijo Romo Romero.

Añadió que el pasado 5 de agosto, Moody’s destacó la capitalización de la compañía soportada por la retención de las utilidades. “En 16 años, en lugar de sacarle, le hemos metido y hemos crecido la compañía para hacerla más sólida”, concluyó.